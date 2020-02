UBI prend du temps après les opérations Intesa, Massiah: “Ce n’est pas évident”

Le conseil d’administration de Ubi Banca – pris par surprise par l’offre d’Intesa Sanpaolo qui veut conquérir la banque en la valorisant, en échange d’actions, 4,9 milliards – pour l’instant elle prend note et prend du temps.

L’offre “n’a pas été acceptée ni connue de notre conseil d’administration et de notre direction”, a-t-il déclaré. Victor Massiah, PDG de UBI Banca, publié pour la première fois en plein air après le lancement de l’OPS par Intesa.

Le manager, dans une lettre envoyée aux employés, a confirmé qu ‘”il est très tôt pour tirer des considérations”, ajoutant que celui qui est arrivé n’est qu’une proposition et qu’ “avant de devenir un projet, il devra passer par un iter complexe, et pas du tout évident,” autorisation des autorités de tutelle et approbation des assemblées “.

Massiah a rappelé le calendrier détendu de l’opération: le prospectus sera présenté à la Consob le 7 mars et la période d’adhésion ne commencera pas avant la fin juin. Avant cela, “le conseil d’administration d’UBI devra s’exprimer, suite à une enquête adéquate”.

Le PDG d’UBI a ensuite souligné que UBI est définie dans la proposition comme “la meilleure des banques italiennes de taille moyenne” et a ajouté qu’il s’agit d’une qualité que “le marché a toujours reconnue et dont vous devez être fier”.

Hier, le conseil d’administration a examiné l’offre et “délégué” au PDG de “nommer des conseillers financiers et juridiques” qui aideront le groupe à évaluer la proposition.

“Avant le début de la période d’adhésion, prévue fin juin, le conseil d’administration d’Ubi devra faire des commentaires à ce sujet, à l’issue d’une enquête préliminaire adéquate”, a-t-il ajouté, précisant que “le processus n’est pas acquis d’avance”. En tout état de cause, pour Ubi, quel que soit le scénario futur, “la meilleure façon d’y faire face est de continuer à travailler avec l’engagement habituel, sans relâcher l’attention et se concentrer sur les objectifs que nous nous sommes fixés”.

Même parmi les grands partenaires d’Ubi, qui se réuniront le matin, il y a ceux qui tournent le nez devant les oups d’Intesa Sanpaolo, plus pour les éventuelles répercussions sur le territoire et sur la gouvernance que sur la partie économique elle-même, sur laquelle il y a aussi ceux qui espèrent une à l’envers. la réunion était prévue à 10 heures au Palazzo del Monte, siège de la famille Bosatelli à Bergame.

L’accord de consultation regroupe 17,8% du capital et est composé de la Fondation Cassa di Risparmio di Cuneo, de la Fondation Banca del Monte di Lombardia, de la famille Polifin Spa et Bosatelli, de Next Investment Srl (famille Bombassei), de P4P Int et de la famille Pilenga , Groupe Radici et famille Gianni Radici, Scame Spa et famille Andreoletti et Upifra Sa (famille Beretta).