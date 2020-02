Ubi rejette l’offre d’Intesa SanPaolo: “hostile et inacceptable”. Et maintenant?

Rien à faire. Ubi réfère l’offre de Intesa SanPaolo à l’expéditeur, le qualifiant de “hostile et inacceptable”. C’est ce que les grands membres d’Ubi Banca ont déclaré après une réunion de trois heures à Bergame, qui a unanimement rejeté l’offre de la banque dirigée par Carlo Messina d’acheter la banque sur leur territoire.

“Oups d’Intesa-Unipol, comme proposé, semble hostile, non convenu, incompatible avec les valeurs implicites d’Ubi et donc inacceptable”, a souligné le Comité des actionnaires de référence (CAR). Une position quasi politique est celle du pacte de consultation, qui détient 18% d’Ubi Banca et espère donc faire des «prosélytes» de son idée également dans les rangs des autres actionnaires historiques.

De son côté, Intesa n’a aucune intention de faire des relances.

“Les investisseurs ont apprécié notre décision”, a déclaré Carlo Messina, PDG d’Intesa SanPaolo sur Bloomberg TV, réitérant qu ‘”il n’y a aucune chance d’augmenter le prix de l’offre”.

Offres Intesa dix-sept nouvelles actions pour dix Ubi apporté l’acceptation de l’offre, un prix qui valorise Ubi à 4,9 milliards. La crainte des membres réunis à Bergame est aussi que Ubi veuille faire un “ragoût”, qui perd contact avec ses territoires de référence.

Et maintenant? Perspectives d’avenir

Le jeu ne peut être gagné ou perdu que sur le marché: si les gros actionnaires d’Ubi ne veulent pas rejoindre fin juin, ils seront les fonds clés et investisseurs institutionnels pour Intesa Sp de détenir une participation en capital d’au moins 66,67% du capital d’Ubi, soit 50% plus une action, seuil indispensable à l’efficacité de l’opération.

Certes, cependant, les actionnaires de la RCA vont se battre, sans exclure “rien”, pas même pour augmenter leurs parts, comme il l’a dit à la fin de la réunion d’hier Mario Cera, l’un des membres du comité de présidence de l’alliance né en septembre dernier pour servir de point de référence pour la direction d’Ubi sur des sujets particulièrement importants, comme les opérations extraordinaires.

“Nous n’excluons rien”, a déclaré Cera.

L’accord, qui comprend des actionnaires détenant au moins 1% du capital d’Ubi, est composé de la Fondation Crc (5,908%), de la Fondation Banca del Monte di Lombardia (3,95%), de Polifin et de la famille Bosatelli (2 , 85%), Next Investment (famille Bombassei, 1,005%), famille P4p Int et Pilenga (1,001%), groupe Radici et famille Gianni Radici (1,047%), famille Scame et Andreoletti (1,011%) et Upifra (famille Beretta) .

Ces derniers jours, le même pacte avait prévu une probable croissance de sa part totale jusqu’à 20% avec l’entrée d’autres petits actionnaires historiques de la banque, un seuil qui garantirait d’autres petits espaces de manoeuvre sans risquer de dépasser le seuil de 25% qui déclencherait l’obligation de reprise.