Ubs: 2 milliards de dollars d’obligations pour absorber les pertes. Et ça ne s’arrêtera pas ici

Rome – L’annonce officielle est arrivée: UBS a émis deux milliards de dollars d ‘”obligations non dilutives” Tier 2 (deuxième rang), afin d’absorber les pertes. Non seulement cela: le géant suisse a également annoncé son intention de mettre de nouvelles quantités de capitaux sur le marché, pour répondre aux demandes que les autorités réglementaires ont adressées aux banques européennes.

UBS avait accepté un plan de sauvetage garanti par l’État en octobre 2008: mais de toute évidence, dans un contexte où les banques européennes recherchent désespérément de nouveaux moyens de résoudre le problème de leur exposition à la dette grecque, la la mesure n’était pas suffisante.

“L’accord d’aujourd’hui (relatif à l’émission d’obligations) confirme le lancement d’un programme d’émission visant à créer une base de capital capable d’absorber nos pertes, pour répondre aux demandes de la Finma et de la Commission de Bâle”, a-t-il expliqué. a déclaré le directeur financier Tom Naratil, dans une interview avec CNBC.

Concernant les obligations, UBS a précisé qu’elles étaient émises avec des coupures minimales de 200 000 $ et que leur placement était principalement auprès d’investisseurs privés et institutionnels en Asie et en Europe.

“Les obligations, considérées comme des fonds propres de catégorie 2 selon la norme Bâle III, ont une échéance de 10 ans, une option de remboursement anticipé à la 5e année et un coupon non différé de 7,25%”, indique le communiqué, qui ajoute que “l’absorption des pertes est déclenchée si le ratio de fonds propres ordinaires de la banque tombe en dessous de 5%”.

“Jusqu’à fin 2012, ce coefficient est calculé sur la base du régime réglementaire en vigueur, à savoir Bâle 2.5, puis il sera calculé sur la base de la version de l’application progressive des nouvelles règles de Bâle III jusqu’à leur pleine entrée en vigueur”.