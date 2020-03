UBS AM dépasse les 10 000 millions de fonds cotés durables

UBS AM a dépassé les 10 000 millions d’euros de volume sous gestion en fonds cotés (ETF) de sa gamme durable, après avoir multiplié par dix les fonds propres en trois ans.

La gamme de fonds ETF durables d’UBS Asset Management a été renforcée en 2011 et comprend 19 produits de différents niveaux de projection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans les indices d’actions et de titres à revenu fixe.

Sur le marché espagnol et portugais, l’appétit pour les produits ETF avec des critères ESG a augmenté «considérablement» parmi les investisseurs institutionnels, a expliqué la responsable des ETF et des investissements passifs pour Iberia chez UBS AM, Nina Petrini, qui a avancé qu’ils ajouteraient de nouveaux produits. durable à sa gamme cette année.

“Nous voulons être le premier fournisseur mondial de produits financiers durables, permettant aux clients de combiner leurs objectifs d’investissement avec leurs objectifs de développement durable”, a déclaré le directeur des investissements durables et de l’impact sur le gestionnaire, Michael Baldinger, qui a souligné qu’UBS AM détient une part de 33% parmi les fournisseurs d’ETF durables en Europe.

Récemment, Vdos a expliqué que les sociétés d’investissement à capital variable, les sicav, avaient reçu des remboursements de 43 millions d’euros en janvier, ce qui a contribué à une réduction de capital de 0,74% à 29 248 millions d’euros à la fin du premier mois.

Cependant, la réduction de 217 millions d’euros nets de capitaux propres est principalement attribuée à l’effet de soustraction de la performance négative des portefeuilles d’environ 174 millions d’euros.

Amundi, Andbank et Banca March ont mené la levée de fonds nette de ce produit au premier mois avec respectivement 11 millions d’euros, trois millions d’euros et un million d’euros. À l’opposé, UBS a subi des remboursements nets de 19 millions au cours du mois.

Les banques ont été celles qui ont subi les remboursements nets les plus importants, avec 24 millions d’euros, suivies des groupes indépendants, avec 11 millions d’euros. Cependant, les groupes bancaires détiennent toujours la plus grande part de marché (56,3%), suivis des groupes internationaux avec 23,9%.

