UBS, la trêve américano-chinoise rassure les investisseurs privés. La confiance dans l’économie augmente

2020 s’ouvre sur l’optimisme pour le «High Net Worth», c’est-à-dire les investisseurs les plus riches, et les entrepreneurs, qui regardent avec plus de confiance l’année qui vient de commencer. Les dernières recherches trimestrielles sur la confiance des investisseurs UBS Global Wealth Management (GWM).

Selon une étude, qui, du 19 décembre au 12 janvier, a impliqué plus de 4 800 investisseurs et entrepreneurs fortunés sur 19 marchés, 67% des personnes interrogées se disent optimistes sur l’économie de leur région, un chiffre supérieur à 61% de l’enquête précédente réalisée il y a trois mois. la 60% expriment de l’optimisme à l’égard de l’économie mondiale, en hausse de 53%. De plus, 65% (contre 56%) indiquent qu’ils ont un vision positive sur les marchés actions régionaux, les niveaux de liquidité passant de 27% à 25% des portefeuilles.

Après les bonnes performances de 2019, les investisseurs attendent en moyenne 2020 94% s’attendent à des performances positives et le 44% prévoient des retours à deux chiffres. Les attentes qui suivent une année où seulement 5% des répondants ont subi des pertes et 53% ont réalisé des rendements à deux chiffres.

«Presque tous les investisseurs ont réalisé des rendements de portefeuille positifs en 2019, avec des attentes constamment élevées pour 2020. L’optimisme qui entoure l’économie et le marché boursier continue de croître, mais les événements géopolitiques pourraient à tout moment l’amortir “, a-t-il souligné. Paula Polito, vice-présidente de division chez UBS Global Wealth Management.

Aux États-Unis et en Asie, les entrepreneurs les plus optimistes

Géographiquement, la plus grande amélioration du sentiment a été observée dans le États-Unis. 68% des répondants américains sont optimistes quant à l’économie de leur région, contre 55% dans les recherches précédentes. 64% ont exprimé leur confiance dans le marché boursier local, contre 50% il y a trois mois.

en Asie la deuxième amélioration la plus significative a été enregistrée; les répondants de cette région sont globalement les plus positifs, avec plus de 70% se déclarant optimistes à la fois sur leur économie et sur le marché boursier local.

Les progrès aux États-Unis et en Asie sont attribuables à«Apaisement des tensions sino-américaines, qui a également stimulé l’enthousiasme des investisseurs pour les marchés émergents et atténué les craintes politiques. La réponse la plus récurrente donnée par 43% des personnes interrogées a indiqué la croissance des marchés émergents comme une raison d’optimisme sur le front des actions. 42% identifient en politique interne l’une des principales préoccupations, en baisse par rapport à 47% des recherches précédentes. Cependant, au cours des cinq prochaines années, 67% des entrepreneurs dans le monde prévoient des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis de niveau égal ou supérieur.