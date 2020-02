UBS: “le coronavirus sera maîtrisé fin mars, impact limité sur l’économie”

L’épidémie sera considérablement réduite d’ici fin mars et son impact négatif sur l’économie il sera principalement limité au premier trimestre 2020. Il s’agit du scénario de référence décrit par le Analystes UBS dans une étude consacrée aux conséquences du coronavirus, dans laquelle les experts de la banque suisse tentent de tracer les perspectives de l’économie et des marchés dans les prochains mois.

“Nous nous attendons à un rebond progressif de la croissance chinoise entre le deuxième et le quatrième trimestre 2020, tiré par l’arriéré de la demande et le soutien apporté par la politique monétaire et budgétaire”, écrivent les analystes dans une note, dans laquelle ils prédisent “un ralentissement du PIB de 100- 200 points de base au premier trimestre contre 6% au quatrième trimestre 2019. Cependant, l’impact sur la croissance de l’année pourrait être limité, avec une baisse à 5,6% contre 6,1% en 2019 “.

Les experts de la banque suisse en ont également tenu compte nouvelle injection de liquidité et baisse de taux, après les politiques expansives, celles déjà mises en œuvre récemment:

“La Chine a abaissé les taux d’intérêt et les réserves obligatoires (RRR) et a injecté des liquidités dans le système financier. Nous prévoyons d’autres baisses du RRR pour 100-300 points de base (pb) et une réduction de 10-20 pb du taux des lignes de crédit à moyen terme “.

Limité à la place l’impact sur les bénéfices des entreprises.

“Cette année, les entreprises chinoises devraient enregistrer une augmentation de 10% de leurs bénéfices en dollars, environ 200 à 300 points de base de moins que le niveau attendu avant l’épidémie de coronavirus. Dans notre scénario de référence, nous prévoyons toujourscroissance des bénéfices à deux chiffres pour les entreprises asiatiques (Hors Japon) et dieux marchés émergents, bien supérieure à la croissance des bénéfices dans les pays développés “.

Dans ce contexte, les stratégies à adopter sont-elles presque sur le marché?

“Nous restons surpondérés sur les actions émergentes et voyons également des opportunités à long terme en Asie. Quant à l’exposition sectorielle dans les marchés émergents, nous recommandons aux investisseurs d’éviter les secteurs vulnérables qui pourraient être les plus touchés par l’épidémie, tels que les transports, le tourisme et le divertissement, et préfèrent plutôt le commerce électronique, la technologie et les soins de santé, qui devraient en bénéficier “.