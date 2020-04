UBS: malgré le Covid-19, il vaut mieux acheter du BTp

L’Italie est le pays le plus touché par le coronavirus, avec des effets également sur la système économique. Mais dans ce contexte vient une assistance contre les BTP.

Alors qu’une grande partie de l’Europe semble avoir dépassé le pic des nouvelles infections à COVID-19 et se prépare à rouvrir progressivement activités économiques, les risques de seconde vague restent élevés. Voilà pourquoi le tant attendu «phase 2»Ne sera pas un véritable retour à la vie normale, car de nombreuses précautions resteront.

La gestion de crise laissera les gouvernements beaucoup plus endettés qu’aujourd’hui. En plus d’un éventuel durcissement fiscal, cela rendra les taux d’intérêt bas nécessaires pendant longtemps.

Certains économistes qualifient cette stratégie de «répression financière», car elle implique une diminution des rendements perçus par les investisseurs qui, malgré eux, supportent ainsi une partie des coûts. Grâce à la liquidité apportée par les banques centrales et notamment par Réserve fédérale, ces dernières semaines, les bourses ont repris plus de 20%, réduisant les pertes enregistrées depuis le début de la crise. Les marchés regardent au-delà de 2020 et visent une reprise décisive en 2021; c’est un scénario probable.

Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le marché boursier est principalement tiré par les bénéfices des sociétés cotées et que la rentabilité des entreprises ne reviendra guère rapidement aux niveaux de 2019. Le monde du crédit s’est moins rétabli que le marché boursier et souffre de scénarios plus défavorables, reflétant des attentes de taux de défaut rarement observés dans le passé.

Pour cette raison, Ubs montre qu’elle est surpondérée sur les obligations de sociétés investment grade et à haut rendement (en particulier aux États-Unis, en raison de la plus grande visibilité sur les politiques économiques) et sur les obligations d’État émergentes en devises fortes. Dans ce contexte, Matteo Ramenghi, UBS WM Italie Chief Investment Officer, UBS Europe SE, recommande l’achat de BTp.