Ubs pousse à la réorganisation de la gestion de patrimoine

la Groupe bancaire suisse Ubs, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec 2 500 milliards de dollars d’actifs investis, ouvre la nouvelle année en se concentrant sur réorganisation des activités de gestion de patrimoine en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, segment sur lequel les activités du Groupe sont historiquement basées. Une démarche qui s’inscrit dans un climat lourd pour le système bancaire du Vieux Continent aux prises avec un coût de l’argent négatif (-0,75% en Suisse, -0,5% dans l’Union européenne).

Le plan est pour le diviser en trois zones pour gagner en efficacité et couper 500 banquiers privés en même temps. Le plan a été anticipé par l’agence Bloomberg.

L’agence ., sur la base d’un mémo bancaire interne, a déclaré que Christl Novakovic continuera à diriger les activités européennes du groupe. Caroline Kuhnert a été nommé responsable de l’Europe centrale et orientale et Ali Janoudi pour le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ces nominations représentent le premier changement majeur depuis que l’ancien cadre du Credit Suisse, Iqbal Khan, a rejoint UBS l’an dernier en tant que co-gestionnaire de la gestion de patrimoine.

cible: 20 à 30 milliards de dollars de nouveaux prêts par an

UBS a confirmé les rumeurs, expliquant qu’elle élargit le groupe mondial des family offices, en alignant la couverture des clients “ ultra high net value ” avec les unités commerciales régionales et en améliorant son offre “ high net fortune ”. Dans le même temps, la banque élargit également ses partenariats au sein des divisions de banque d’investissement et de gestion d’actifs.

«La nouvelle approche offrira aux clients (gestion de patrimoine) une offre améliorée, des conditions plus compétitives et une exécution plus rapide grâce à une structuration et une« origination »alignées au niveau régional. Cela nous permettra de répondre plus facilement à la demande des clients et d’atteindre notre objectif. 20 à 30 milliards de dollars de nouveaux prêts nets par an“Ajoute le mémo lu par l’agence ..

Ubs a clôturé le troisième trimestre 2019 avec un bénéfice net en baisse de 16% par rapport à l’année précédente, à 1,05 milliard de dollars (945 millions d’euros), tandis que celui avant le paiement des impôts est fixé à 1,35 milliards (-21%).

la bénéfices d’exploitation ils s’établissaient à 7 milliards contre 7,5 milliards à la même période l’an dernier, tandis que le CET1 s’élevait à 13,1% contre 13,5% au troisième trimestre de l’année précédente.