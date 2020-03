UBS s’attend à une contraction du PIB espagnol de 4%

UBS a revu les perspectives de croissance économique à la suite de la crise des coronavirus et estime que le PIB espagnol se contractera de 4% en 2020 et augmentera de 2,5% en 2021.

De même, les prévisions pour l’Espagne prévoient un déficit public de 5,5% en 2020 et de 4,2% en 2021, des déficits de la balance des paiements de 1% cette année et de 1,3% les suivants, ainsi que presque inexistant d’ici 2020 (0,1%), qui rebondira à 1% l’année prochaine.

Pour l’économie de la zone euro, l’entité suisse estime que le PIB baissera de 4,5% cette année et augmentera de 1,8% la prochaine. L’estimation UBS de l’économie mondiale prévoit une baisse de 0,2% du PIB en 2020 et une croissance de 4,5% en 2021.

Le scénario central que la société envisage est une récession profonde suivie d’une reprise au second semestre de l’année au niveau mondial, c’est-à-dire une reprise économique sous la forme d’un «U».

«La récession est inexorable et profonde. Nous espérons que les mesures de confinement pourront être assouplies et l’activité normalisée au printemps et que l’économie mondiale se redresse déjà au second semestre », a indiqué l’entité.

Dans ce scénario central, les rendements nets des actifs jusqu’à la fin de 2020 sont tirés par les obligations en dollars à haut rendement (18%), suivies par la dette des pays émergents (15%), les actions des marchés émergents (12%) , ont développé des actions mondiales (10%) et des obligations investment grade en euros, dont ils attendent un rendement de 7%.

En revanche, la banque américaine Goldman Sachs a considérablement dégradé ses prévisions économiques pour 2020 du fait de l’avancée continue du coronavirus Covid-19 en Europe, pour lequel elle considère désormais que l’économie espagnole va chuter de 9,7% et le le déficit atteindra environ 10%.

Dans un rapport publié la semaine précédente, l’entité a poursuivi les révisions à la baisse de la croissance du produit intérieur brut (PIB) espagnol. Avant l’apparition de l’épidémie virale, Goldman Sachs s’attendait à une croissance de l’économie espagnole de 1,8% en 2020.

Cette lecture a été révisée début mars à 1,3%, alors qu’il y a une semaine, la banque estimait déjà une contraction de 1,3%. Maintenant, après les mesures adoptées par l’exécutif de Pedro Sánchez et la prévision que l’état d’alarme durera jusqu’à la mi-avril, l’entité a révisé la baisse de plus de huit points, jusqu’à ce qu’elle atteigne une contraction économique de 9,7 % cette année.

Connexes

.