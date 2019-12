Ulises Rivera: photovoltaïque, les systèmes nucléaires continuent de perdre du terrain face au solaire

Source: Courtoisie

Pays avec plus de tradition et de culture dans le domaine et génération de énergie électrique Grâce à la technologie nucléaire, ils misent fortement sur les alternatives photovoltaïques pour garantir leur sécurité énergétique.

Cette semaine, un opérateur de la compagnie d'électricité Suisse BKW, propriétaire d'une usine qui fournit au moins cinq pour cent de l'énergie demandée dans ce pays, a appuyé à 12h30 heure locale (11h30 GMT) sur les deux boutons qui en trois secondes ont arrêté le réaction nucléaire nécessaire pour générer de l'énergie, ce qui signifie la désactivation de l'une des plus anciennes usines du monde, après 47 ans d'activité va commencer à être démantelé, un processus qui prendra 15 ans et qui est la première étape du pays vers l'abandon progressif de la énergie atomique

De l'avis des experts, domaine des énergies renouvelablesÀ l'exception de l'énergie photovoltaïque, il n'y a pas de technologie disponible qui puisse être étendue en grande quantité à court terme et à très faible coût. Chaque année qui passe et les expériences dans d'autres pays, comme la dernière catastrophe de 2011 (centrale nucléaire de Fukushima, Japon), ont fait de investissements, dépenses et surveillance du renseignement pour assurer la sécurité de ces usines sont déjà très chers, cela a été la raison pour arrêter l'usine de Mühleberg, en Suisse, et ira dans le même sens avec les autres usines du pays de plus de 55 ans, qui contribuent aujourd'hui 60 pour cent de l'énergie consommée en Suisse.

La bonne disponibilité sur le marché, des coûts de production d'électricité plus faibles, un niveau d'acceptation élevé parmi la population et un temps d'installation relativement court permettent une expansion beaucoup plus rapide de l'énergie photovoltaïque. L'énergie photovoltaïque est technologiquement avancée, disponible sur le marché et peut être utilisée de manière rentable.

Au Mexique, il y a quelques jours, le secrétaire à l'Énergie, Rocío Nahle, a déclaré l'intention de la CFE de monter nouvelles centrales nucléaires au Mexique, après une visite aux États-Unis. Le coordinateur d'entreprise de Laguna Verde, l'ingénieur Héctor López Villareal, a également expliqué que quatre nouvelles unités pourraient être construites au Mexique d'ici 2030. Jusqu'à présent, plus de 500 millions de pesos ont été dépensés de 2016 à ce jour uniquement dans des études pour définir le lieu. Si la construction est réalisée, il faudra sept mille dix milliards de dollars pour un réacteur de 1 400 mégawatts, portant ainsi à 8% la contribution de l'énergie par source nucléaire au Mexique des 3% actuellement fournis par la Laguna Verde Central avec ses deux réacteurs de 800 mégawatts chacun.

Pouvez-vous imaginer ce qui pourrait être fait avec 10 milliards de dollars, en déployant la construction de toits solaires résidentiels beaucoup plus rapidement au lieu de subventionner le tarif de l'électricité et de récupérer cet investissement beaucoup plus tôt en allégeant le fardeau de production d'électricité au CFE, atteignant tous les coins du pays et les grandes zones urbaines, avec des systèmes photovoltaïques qui peuvent produire de l'énergie pendant plus de 40 ans. Dans certaines consultations avec les citoyens, il vaut la peine de planter ce type de modèles.

