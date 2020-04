Un accord national est urgent pour surmonter cette crise économique

Le Mexique a changé, actuellement 9 pesos sur 10 sont investis par initiative privée. De plus, ce sont les petites entreprises qui génèrent environ 70% des emplois et génèrent également des emplois et du bien-être pour les familles des travailleurs; Avec les impôts qu’ils paient, ils contribuent au financement des multiples activités du gouvernement.

Aujourd’hui, de nombreuses petites entreprises comme les salons de coiffure, les auberges, les restaurants, entre autres, qui sont près de 6,3 millions par zone du pays, souffrent déjà, 48% des PME sont situées dans le nord, 42% dans le centre et 10% au sud.

Vous devez avoir une sensibilité sociale pour comprendre que nous pouvons non seulement traverser une tragédie sanitaire, mais aussi économique lorsque nous voyons de nombreuses entreprises et entreprises faire faillite avec la perte de millions d’emplois.

Il est temps de laisser de côté le discours sur la polarisation, il n’est pas dans notre intérêt que les travailleurs et les entreprises du pays échouent et se portent mal. Il doit y avoir un accord national afin qu’ensemble nous puissions contribuer à surmonter cette crise économique.

La réalité ne ment pas, les États-Unis vont augmenter leur déficit, au même titre que l’Union européenne, et pouvoir mettre en œuvre tôt ou tard un “plan Marshall”. Cette crise ne sera pas comme celle du passé car l’activité des entreprises n’a jamais été paralysée depuis si longtemps et le gouvernement doit être sensible au fait que ce sont précisément les PME qui emploient des millions de personnes; s’ils font faillite, qui leur donnera un emploi?

.