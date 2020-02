Un ancien employé d’Apple écrit un livre que la société a apparemment peur de lire – .

Un livre en allemand récemment publié intitulé App Store Confidential ne semble certainement pas problématique pour Apple, mais selon une traduction anglaise de la description des livres, qui est disponible à l’achat maintenant sur Amazon, le livre prétend offrir un regard intime derrière -les coulisses de l’une des plus importantes entreprises d’Apple.

Le marché des applications propriétaires de la société a démarré avec seulement 500 applications en 2008, et au cours de la décennie suivante, il a augmenté pour atteindre deux fois les ventes de McDonald’s. «Mais peu savent comment fonctionne l’App Store. Jusqu’à présent », taquine la description du livre. Il continue à faire allusion à la découverte du mystère entourant le succès d’une application et même de «l’application de l’année», ainsi que des développeurs à faire et à ne pas garder à l’esprit lorsque vous travaillez avec Apple.

Mais si Apple réussit, vous ne pourrez pas lire ce livre du tout.

Selon la publication allemande Focus, Apple a envoyé une lettre de cesser et de s’abstenir de suspendre la publication de ce livre, qui a été rédigé par Tom Sadowski. C’est un ancien dirigeant d’Apple qui a dirigé l’App Store pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse de 2014 jusqu’à la fin de 2019. Dès le début, dans le premier chapitre du livre, il insiste sur le fait que le livre ne révélera aucun secret ou fonctionnement interne confidentiel. d’Apple, et que tous les faits contenus dans le livre sont publiquement confirmables. Parmi les choses à faire et à ne pas faire, il les répertorie pour les développeurs de l’App Store – si vous travaillez sur une application de fitness, par exemple, il vaut mieux qu’elle soit compatible avec Apple Watch si vous voulez même avoir une prière pour qu’elle soit bien visible dans le Magasin d’applications.

Dans une autre révélation, Sadowski écrit sur un partenariat marketing Apple particulier qui semblait annulé parce que les femmes impliquées semblaient montrer trop de peau. C’est selon un article sur le livre publié aujourd’hui dans le journal allemand Handelsblatt. Sadowski révèle également le contenu de conversations et de réunions privées avec le PDG d’Apple, Tim Cook.

La lettre de cesser et de s’abstenir d’Apple a été envoyée à Sadowski et à son éditeur et leur demande de rappeler tous les livres qui ont été publiés et de détruire les manuscrits. Dans une déclaration qu’Apple a partagée avec plus d’un média, la société affirme que “toutes les entreprises devraient avoir une attente raisonnable que leurs pratiques commerciales resteront confidentielles”.

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.