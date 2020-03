Un ancien rédacteur en chef de «Cosmopolitan» sur son secret pour (presque) Infinite Energy

Mars

16, 2020

7 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Peu importe à quel point vous êtes motivé par ce que vous faites dans la vie, la routine nous touche tous – et à un moment donné, vous vous sentez malade et fatigué de vous sentir bien, malade et fatigué. La question est: que pouvez-vous y faire? En tant qu’éditrice en santé et bien-être, j’ai offert ma juste part de conseils sur les soins personnels – et je crois en sa capacité à éviter l’épuisement et l’épuisement professionnel. Je sais également que le temps d’arrêt des scores est plus difficile à atteindre qu’une bouteille de Purell pendant une pandémie virale.

Travailler moins simplement n’est pas une option réaliste pour beaucoup d’entre nous.

Qu’est ce que c’est? Changer la façon dont vous mangez – en particulier, réduire les sucres ajoutés. En écrivant mon nouveau livre, Sugar Free 3: The 3-Week Plan for More Energy, Better Sleep & Surprisingly Easy Weight Loss, j’ai découvert ce qu’est un sucre fléau, nous sapant notre santé et notre vitalité lorsque nous en mangeons trop. … Ce que nous faisons tous. Selon l’American Heart Association (AHA), les calories maximales des sucres ajoutés que vous devriez manger en une journée sont de 100 à 150. Autrement dit, moins de 10% de notre apport calorique quotidien devrait provenir de sucres ajoutés, conformément aux réglementations gouvernementales. Et pourtant, une toute nouvelle étude de Tufts indique que 42% de nos calories quotidiennes proviennent de glucides de mauvaise qualité comme les céréales raffinées et les sucres ajoutés.

J’ai donc conçu un plan – avec l’aide d’un certain nombre de professionnels du bien-être accrédités – pour abandonner le sucre de votre alimentation. Il ne s’agit pas de suivre une mode ou une liste restreinte d’aliments autorisés (pamplemousse pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner – passe difficile). Au lieu de cela, je vous encourage à manger des aliments entiers et délicieux (protéines maigres, graisses saines, légumes, grains entiers, produits laitiers) qui vous rassasieront. Et vous pouvez les manger jusqu’à ce que votre estomac soit satisfait, car vous n’avez pas à compter les calories ou à manger de petites portions. Traduction: vous n’aurez jamais faim.

Connexes: Comment le sucre sabote votre réussite en tant qu’entrepreneur

Connais ton ennemi (ingrédient)

Pour être clair, Sugar Free 3 vise à débarrasser votre alimentation des sucres ajoutés et de leurs jumeaux maléfiques – glucides raffinés et édulcorants artificiels. Les sucres ajoutés sont des sucres qui sont ajoutés aux aliments lorsqu’ils sont préparés ou transformés – par opposition au sucre naturel dans, disons, une pomme ou un verre de lait. Les glucides raffinés sont des aliments transformés qui ont été dépourvus de nutriments. Par exemple, pour faire du pain blanc, les fabricants retirent les bonnes choses – l’enrobage extérieur d’un grain de blé (connu sous le nom de son) et le germe – avant que l’endosperme intérieur restant ne soit broyé en farine. Les édulcorants artificiels sont des produits chimiques qui peuvent être des centaines de fois plus sucrés que le sucre.

Aucun de ces ingrédients n’a de valeur nutritive – ce ne sont que des calories vides.

Le problème: éviter ces aliments à ne rien faire est plus difficile qu’il n’y paraît. La raison pour laquelle nous consommons beaucoup plus de sucre que nous ne le savons, c’est parce qu’il est caché dans tant d’aliments que nous ne considérons même pas comme sucrés, même salés. Les scientifiques de l’alimentation conçoivent des produits pour avoir juste la bonne quantité de douceur pour vous faire envie de plus en plus … et puis collez-le dans tout, du soda à la sauce pour pâtes en passant par la vinaigrette.

Dans la série de vidéos compagnons Sugar Free 3 sur l’application Openfit, j’ai fait appel à la nutritionniste Keri Glassman pour m’aider à lire comment étiqueter une étiquette alimentaire pour repérer les sucres cachés. (Le programme peut être fait via le livre ou l’application de streaming numérique). Une fois que vous avez compris, vous pouvez facilement déjouer même les emballages alimentaires les plus astucieux – comment cela pour un regain de confiance?

Le mythe énergétique

En plus de manger inconsciemment trop de sucre (ce qui nous donne envie de plus), notre désir de sucre est un mécanisme de survie inné – quoique obsolète. “Lorsque nous étions stressés à l’époque des hommes des cavernes – disons, en fuyant un prédateur animal – nous dépensions beaucoup d’énergie”, explique Glassman. “Pour reconstituer cette énergie, nous recherchons du sucre naturel sous forme de quelque chose comme des baies pour fournir un carburant immédiat. Le problème de nos jours, c’est que nous sommes stressés, mais nous sommes assis sur nos mégots aux bureaux ou sur le canapé et nous n’avons pas besoin de chercher du carburant – il est assis devant nous, sous la forme de sucre raffiné et transformé . Et lorsque nous en avons trop dans notre corps, il est stocké sous forme de graisse. »

Et c’est juste pour les débutants. La surconsommation de sucre a été liée à des problèmes de santé chroniques tels que le diabète de type 2 et l’obésité, en plus de contribuer à des humeurs instables, des problèmes de peau, des troubles du sommeil et une faible énergie. En fait, la croyance de longue date selon laquelle avaler une gâterie sucrée peut guérir une crise de fin d’après-midi avec une solution énergétique rapide est une erreur totale, en particulier à l’âge adulte. Faire revenir un beignet est en fait plus susceptible de vous endormir. Plusieurs études montrent que l’orexine, une substance chimique du cerveau qui vous fait vous sentir éveillé, est inhibée lorsque vous mangez du sucre. Une méta-analyse de 31 études publiée en 2019 dans la revue Neuroscience & Behavioral Reviews a révélé que les glucides simples comme le sucre diminuent la vigilance et augmentent la fatigue dans l’heure qui suit leur consommation.

Ces résultats se sont révélés dans les groupes de tests que nous avons menés pour le programme Sugar Free 3. Dans le groupe initial, 80% des participants ont déclaré ressentir plus d’énergie et les participants suivants ont rapporté des résultats similaires. L’énergie supplémentaire et un meilleur sommeil ont été parmi les premiers avantages que j’ai expérimentés personnellement lorsque j’ai commencé à manger sans sucre. C’est logique. Sans sucres ajoutés provoquant un coup de pouce «énergétique» à court terme avant le coucher, nous sommes capables de dériver naturellement, conduisant à des niveaux d’énergie plus stables au moment le plus important – pendant la journée!

Connexes: des aliments énergétiques à base de plantes qui vous donneront un coup de pouce

Meilleur pouvoir cérébral – et sexe!

Quand il s’agit de préserver une bonne santé, il n’est pas intelligent d’ignorer à quel point le sucre est nocif. Et plus vous mangerez, plus vos choix seront mauvais. Comment ça? Il existe de nombreuses recherches à l’appui de l’impact détériorant du sucre, y compris une étude dans le Journal of Alzheimer’s Disease qui associe une légère déficience cognitive aux personnes âgées qui ont une alimentation riche en glucides et pauvre en protéines et en graisses. Une autre étude dans Interventions cliniques sur le vieillissement a interrogé plus de 1 200 adultes de plus de 60 ans et a trouvé une association entre une «consommation excessive de sucre» et une mauvaise fonction cognitive.

Mais les problèmes de sucre ne se limitent pas à la vieillesse. Une étude du British Journal of Nutrition portant sur plus de 7 000 personnes âgées de 45 à 70 ans a également établi un lien entre une consommation plus élevée de sucre et une baisse des fonctions cognitives. L’étude n’a pas permis de déterminer si une consommation excessive de sucre provoquait un manque de puissance cérébrale ou si un manque de puissance cérébrale provoquait une consommation excessive de sucre. Poulet ou œuf, les personnes moins pointues avaient tendance à manger trop de sucre. Donc, si vous vous sentez brumeux ou si vous perdez votre concentration pendant la journée, je peux signaler que ceux qui ont réduit leur consommation de sucre jure qu’il s’éclaircit la tête.

Si penser correctement n’est pas une motivation suffisante, cela sera peut-être plus attrayant: la réduction du sucre peut être une aubaine pour votre vie sexuelle. Une consommation élevée de sucre affecte négativement vos niveaux d’énergie, et nous savons tous comment un manque d’énergie peut affecter le désir de s’occuper. La léthargie est l’une des principales raisons pour lesquelles les relations sexuelles se dissipent, en particulier pour les couples de longue durée.

Et si vous êtes un gars, consommer un excès de sucre peut avoir un effet encore plus atténuant sur votre mojo. Selon une étude de 2018 publiée dans la revue Reproductive Biology and Endocrinology, les hommes qui consommaient des boissons sucrées avaient un taux de testostérone inférieur à ceux qui s’abstenaient de ces boissons. Mon conseil numéro un pour plus d’énergie et de meilleures performances? Sortez le sucre du lit!

Connexes: 7 boosters d’énergie sans caféine pour des jours plus productifs

.