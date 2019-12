Un aperçu complet de Salesforce et à quoi s'attendre en 2020 [Infographic]

Salesforce, la solution en ligne de gestion de la relation client (CRM), prévoit un chiffre d'affaires compris entre 16,99 et 17 milliards de dollars. Selon un rapport de CNBC, le directeur financier Mark Hawkins a déclaré que la société doublerait de taille d'ici à 2024, ce qui se traduit par des revenus compris entre 34 et 35 milliards de dollars.

En août, la société a acquis pour 15,3 milliards de dollars d'achat d'une société d'analyse de données connue sous le nom de Tableu. Comme l'a rapporté la chaîne américaine de télévision payante, c'est le plus gros contrat jamais réalisé. Auparavant, Salesforce avait acheté Mulesoft pour un total de 6,5 milliards de dollars.

Alors que l'entreprise recherche une expansion après deux acquisitions clés, où va-t-elle? En ce qui concerne les logiciels CRM, la première marque à laquelle penser immédiatement est Salesforce.

Dans les sections suivantes, nous passerons en revue les prévisions pour 2020. En outre, nous discuterons de certains aspects financiers liés aux services de Salesforce, sans parler d'un bref aperçu de l'histoire de l'entreprise. Enfin, quels certifications et programmes de formation sont actuellement disponibles pour démarrer avec une entreprise lucrative.

Projections pour les ventes de logiciels de marketing et de commerce chez Salesforce

Tout au long de cette année, les principaux indicateurs de performance (KPI) de Salesforce ont inclus des résultats impressionnants en termes de revenus. Dans un article détaillé de Digital Commerce 360, la société a enregistré une augmentation de 31,7% de ses revenus, soit 644 millions de dollars. Cela correspond au troisième trimestre de l'exercice 2020, qui s'est terminé le 31 octobre.

Les résultats ci-dessus correspondent à la suite logicielle cloud marketing et commerce de l'entreprise. Néanmoins, la plus grande suite de produits de Salesforce, le programme de gestion de la relation client (CRM) Sales Cloud, a enregistré des résultats positifs. La suite a généré une croissance de 14,5%, ce qui équivaut à 1,17 milliard de dollars.

La récente croissance de l'entreprise dans son ensemble est due à l'acquisition de la nouvelle plate-forme de Tableu Web Analytics, à l'intégration de données Mulesoft et à l'intelligence artificielle (IA) Einstein. Tous ces KPI sont encourageants pour l'entreprise et les perspectives pour 2020 s'annoncent prometteuses. Cependant, le seul KPI à ne pas être à la hauteur des estimations de Wall Street était la marge bénéficiaire.

Il est attribué aux acquisitions et à l'augmentation possible des coûts associés à la fusion de nouvelles plates-formes dans leur technologie existante.

Que va-t-il se passer ensuite? Les prévisionnistes et les analystes surveilleront de près les performances de la société au cours du prochain trimestre de la nouvelle année.

Histoire de l'entreprise et origines de Salesforce

C'est difficile à imaginer, mais Salesforce existe depuis 1999. Il s'avère que ses débuts ont commencé dans un petit appartement à Telegraph Hill, à San Francisco. Le fondateur de Salesforce, Mark Russel Benioff, est également le président et co-PDG de l'entreprise. De plus, trois autres professionnels qui se sont joints à cette entreprise très réussie étaient les fondateurs suivants: Parker Harris, Dave Moellenhoff et Frank Dominguez.

Ce qui est incroyable, c'est que Salesforce a vu le jour avant certains géants de la technologie bien connus qui existent aujourd'hui. Plus précisément, la société a vu le jour bien avant Facebook, Twitter, Gmail, iTunes et autres.

Après une croissance constante au fil du temps, Salesforce lance son introduction en bourse (IPO). Il a permis d'amasser 110 millions de dollars. En 2009, la société franchit une étape importante. Il a totalisé 1 milliard de dollars de revenus et a rassemblé 55 000 clients.

D'ici 2014, Salesforce se développe sur d'autres marchés comme la santé et la vie, les sciences et plus encore. En 2016, le fournisseur basé sur le cloud acquiert treize sociétés au fur et à mesure de son expansion. L'année 2017 est en forte croissance car l'entreprise était valorisée à 8,3 milliards de dollars.

Benioff a déclaré en 2018 que l'objectif était que Salesforce devienne une entreprise de 60 milliards de dollars d'ici 2034.

Ci-dessous, une infographie d'Algoworks. Il montre où Salesforce a commencé et où il se trouve actuellement.

Opportunités de carrière Salesforce: formation et développement professionnels

Salesforce, logiciel et fournisseur basé sur le cloud incluent un certain nombre de possibilités d'emploi. Vous pouvez trouver des postes vacants aux États-Unis, en Australie, au Canada et en Europe. Vous pouvez travailler en tant que consultant Salesforce, administrateur, développeur et plus encore. En fonction de votre expérience professionnelle ou de vos perspectives actuelles, c'est une entreprise riche en opportunités d'avancement.

Il existe plusieurs options pour mettre le pied dans la porte et acquérir de l'expérience dans l'industrie. La formation est proposée par différents prestataires. Vous pouvez consulter les instituts de formation en ligne Salesforce pour la formation en ligne CRM et les services d'apprentissage par placement. Ce sont les instituts recommandés suivants:

Stony Point CRS Info Solutions Simplilearn Janbask Edureka

Un forum de Quora a mis en évidence ces cinq meilleurs instituts. Stony Point propose un cours au prix affiché de 4 500 $ pour devenir certifié. En revanche, la formation Salesforce par CRS Info Solutions est de 450 $, ce qui est très populaire. Il est disponible sous forme de formation en ligne par projet et compte pour votre expérience de développement de carrière.

En ce qui concerne Simplilearn, le coût total de la formation en ligne est de 1200 $. Ici, vous serez immergé dans la science des données, l'apprentissage automatique, le python, etc. En outre, Janbask facture 499 $ pour les cours de logiciel et de technologie.

Enfin, Edureka propose des cours de logiciel comme aws et devops. Le coût total pour vous est de 500 $ avec une assistance 24 × 7.

Il n'y a aucun signe de ralentissement. Salesforce va avoir une année 2020 explosive en intégrant toutes ses plates-formes existantes et nouvelles. Ceux qui cherchent à prendre un départ passionnant au sein d'une entreprise technologique auront un retour sur investissement (ROI) en acquérant les connaissances et les compétences pertinentes des 21st siècle.

Plats à emporter

Salesforce a parcouru un long chemin. Il a également résisté aux flux et reflux en tant que mastodonte technologique. L'entreprise américaine a repoussé les limites de l'innovation avec sa plateforme de pointe.

Avec toutes les percées technologiques, il est resté un leader de l'industrie dans le cloud et l'espace CRM. Son expansion dans d'autres segments du marché montre à quel point leurs efforts sont stratégiques pour recruter les meilleurs candidats qualifiés. Leurs programmes de formation et de certification en ligne ont prouvé qu'il ne suffit pas d'acquérir des compétences et des connaissances. Au lieu de cela, toutes ces connaissances techniques vous aideront à faire progresser votre expérience de carrière et vos ambitions.

L'entreprise peut-elle atteindre une valorisation de 60 milliards de dollars d'ici 2034? Ils sont bien placés pour le faire et disposent de toutes les ressources pour pousser cette prochaine phase. Pour que l'objectif devienne une réalité, il dépendra du leadership, de l'exécution et de l'évolution de tous leurs produits et services. N'oublions pas que Salesforce investira dans toute son organisation, ses employés.