Un aperçu du passé: le frai muletier qui a forgé le développement du Ford EcoSport

Pour beaucoup, ce sont des voitures rares qui parcourent la route ou la ville. Non seulement les voitures de sport les plus luxueuses font tourner les têtes et cassent presque le cou, mais les mules des futurs modèles ont également fait beaucoup plus dans le passé que maintenant. Comme celui-ci que nous vous montrons aujourd’hui, la mule du plus petit SUV de Ford, l’EcoSport.

Fin août 2010 et ce monstre apparaît sur la route, une Ford Fiesta de sixième génération fortement modifiée converti en une unité prête à subir les impacts de l’Euro NCAP, avec une augmentation significative de la hauteur du corps au sol. L’arrivée d’un petit SUV sur l’utilitaire approchait, étant connue précisément sous le nom de Ford Fiesta SUV.

Un modèle différent de l’actuel Ford Puma, plus tout-terrain puisque les mules utilisées pour ce modèle montrent une hauteur au sol plus élevée. Les roues étaient plus hautes et avec une section de bande de roulement plus grande que la Fiesta de l’époque, ce qui indique que la mule cachait quelque chose de beaucoup plus intéressant. De plus, les techniciens de la marque ont également ajouté plaques de poids sur le toit pour simuler l’ajout du modèle de production ils avaient calculé.

La mule d’essai du premier Ford EcoSport, un véritable monstre qui a attiré l’attention

Rien n’était définitif dans le frai de ces photos d’espionnage. Sous le camouflage se trouvait la conception du véhicule utilitaire conventionnel, et on a seulement vu que les poutres du compartiment moteur avaient été modifiées retardant la fermeture beaucoup plus haut que le panneau du capot. Les mêmes mules sont également apparues lors d’essais aux États-Unis, bien que sans taches noires éparpillées dans tout le corps et avec le devant découvert.

Ca affirmé un modèle global, non seulement destiné à l’Europe. Et il en était ainsi, cette mule était le premier développement du modèle arrivé à Genève en 2013le EcoSport, un modèle très différent de l’utilité malgré le partage de la même plateforme globale B de l’entreprise et avec laquelle il est entré pleinement en le créneau du marché qui est devenu une véritable guerreCelui avec les B-SUV.

On peut dire que l’EcoSport a été un pari plus radical -par rapport à celles de la concurrence- à l’ancienne Fusion, cette variante de la cinquième génération de la Fiesta un peu plus élevée, qui Je n’avais même pas d’aspirations croisées, un mouvement qui a aidé la marque américaine à placer aujourd’hui deux produits: plus traction intégrale tout-terrain ou traction avant.