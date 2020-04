Un assistant virtuel est-il le secret pour garder votre petite entreprise à flot?

C’est peut-être exactement ce dont vous avez besoin en ces temps difficiles.

Avril

4, 2020

Beaucoup d’entre nous ressentent les pressions sur le lieu de travail qui accompagnent la propagation de COVID-19, mais parmi les plus touchés se trouvent ceux des petites et moyennes entreprises. De nombreuses PME se répartissent dans l’un des deux camps: soit travailler intensément sur la manière de faire pivoter ou de modifier leurs offres commerciales afin de maintenir à flot ou de voir une augmentation de la demande pour leurs produits ou services et avoir du mal à garder la tête hors de l’eau.

Étonnamment, les deux scénarios peuvent être aidés par une solution similaire: investir dans un assistant virtuel. Ce type de service axé sur le numérique fait plus que simplement planifier des réunions et envoyer des rappels tout au long de la journée. Les programmes d’assistants virtuels les plus avancés disponibles sur le marché peuvent alléger votre travail. Pensez à des tâches importantes mais répétitives telles que la production de campagnes de marketing par e-mail, l’optimisation du référencement de votre site, la création de factures, la saisie de données ou la recherche de clients potentiels. La différence entre un assistant virtuel et un assistant à temps plein standard est que les services virtuels ne représentent qu’une fraction du coût.

Time Etc est une solution populaire sur le lieu de travail qui relie les propriétaires d’entreprise à des assistants chevronnés qui sont en mesure d’effectuer toutes les tâches susmentionnées (et certaines). Depuis la création de la société en 2007, elle a compilé une liste remplie de professionnels de l’industrie, y compris son chef de l’équipe d’assistants virtuels et l’ancien assistant de Richard Branson, Penni Pike. Dans l’ensemble, l’entreprise a aidé plus de 10 000 clients à économiser plus de 1,8 million de minutes de tâches fastidieuses.

Vous avez du mal à évoluer lors de la gestion quotidienne? Ses assistants internes peuvent vous aider à trouver de nouveaux prospects et à évaluer les prospects, à préparer des propositions et des contrats commerciaux importants, à créer des supports et des publications marketing numériques attrayants pour un public plus large, à créer un contenu de site Web accrocheur et à concevoir des campagnes par e-mail.

Si vous avez vraiment besoin d’aide pour ces tâches quotidiennes, Time Etc peut également vous aider. Ils géreront votre calendrier, géreront les contacts clients entrants, saisiront les données, transcriront les fichiers audio ou vidéo, faciliteront la facturation et répondront même aux e-mails quotidiens. En termes simples, Time Etc vous donnera plus de temps pour vous concentrer sur les projets qui bouleversent vraiment votre entreprise.

Le prix de Time Etc commence à 250 $ par mois ou à seulement 25 $ pour un assistant dédié basé aux États-Unis. Et chaque plan est flexible, permettant aux utilisateurs d’acheter du temps supplémentaire, de changer de plan ou d’annuler à tout moment.

Pour les propriétaires de petites ou moyennes entreprises, les entrepreneurs en plein essor et les modificateurs de l’industrie qui cherchent à trouver des moyens plus efficaces de parcourir leur liste de tâches, cela vaut la peine d’essayer Time Etc. Pour obtenir plus d’informations sur toutes ses offres, ainsi que pour tester par vous-même un essai gratuit du service, cliquez ici.

