Un autre & # 039; lundi noir & # 039;: les marchés s’effondrent malgré le soutien des banques centrales

Les banques centrales ont réagi en faveur du système financier et des marchés, mais les investisseurs ont continué de vendre leurs actions en Bourse, tandis que les marchés entrent dans une phase baissière. Ce lundi, Wall Street, les bourses européennes, asiatiques, les prix du pétrole et le peso mexicain se sont à nouveau effondrés. C’est un nouveau «lundi noir». La deuxième baisse d’urgence des taux d’intérêt aux États-Unis, par la Réserve fédérale (Fed), les laissant pratiquement à zéro – et les mesures de soutien économique annoncées dans le monde n’ont pas réussi à endiguer la peur du coronavirus , qui continue de se propager rapidement.

En Europe, qui est le principal foyer de la pandémie en ce moment, il y a eu des jours de panique boursière: à Madrid, l’IBEX-35 a chuté de 8,27% (la plus forte baisse des marchés boursiers européens); à Milan, le FTSE MIB a perdu 6,1%; à Paris, le CAC 40 a rapporté 5,75%; Francfort a perdu 5,31%; et Londres a clôturé avec une baisse de 4,71%.

