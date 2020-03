Un bitcoiner dans une conférence Ethereum

Le sectarisme est une réalité incontestable dans l’écosystème de la “crypto-monnaie” aujourd’hui. L’appel, dans cette mince ligne entre moquerie et gravité, maximalisme toxique, a ouvert des écarts insurmontables entre les membres de différentes communautés, condamnant à l’exil pour haute trahison quiconque ose traverser la bande en territoire ennemi. Parce que c’est ainsi que la politique a été partisane dans l’écosystème, dans les relations antagonistes entre amis et ennemis: si vous manquez de respect à notre dogme, vous êtes contre nous.

Garder ces purismes en tant que journaliste est difficile. Le journaliste a besoin de «l’objectivité», ce mot magique qui, selon certains, agit comme un interrupteur pour éteindre pendant les heures de bureau le jugement personnel du communicateur. La vérité est que la plupart du temps, l’objectivité est pour le journalisme ce que la blockchain est pour de nombreux réseaux de crypto-monnaie: une chimère, un mot à la mode utilisé pour légitimer et niveler des produits qui, la plupart du temps, ne répondent pas aux mêmes caractéristiques Même ainsi, «vous devez être objectif».

Faisant un effort pour tenir compte de ce principe chimérique que je perçois au préalable comme déshumanisant, ayant encore plus conscience de mon parti pris Bitcoiner, j’ai assisté, en tant que journaliste, à la Ethereum Community Conference. Organisé par Ethereum France, une association dédiée à la diffusion d’Ethereum dans le monde francophone. La troisième édition de l’ETHCC s’est déroulée du 3 au 5 mars à la Maison de la Mutualité, un ancien théâtre des années 30 devenu salle de fêtes et situé dans la capitale française, Paris.

Réparti sur quatre étages avec au moins sept salles dans lesquelles des conférences et des ateliers ont eu lieu simultanément, l’ETHCC3 peut être considéré comme un événement organisé de manière appropriée, malgré le risque latent de Covid-19 – le tristement célèbre coronavirus – pourrait ont affecté le nombre de participants dans une certaine mesure. Cependant, la liste des orateurs est restée pratiquement inchangée, avec des expositions de membres renommés de la communauté Ethereum tels que Vitalik Buterin, Joe Lubin, Evan van Ness, Vlad Zamfir, Afri Schoedon, Griff Green, entre autres, ainsi qu’avec le Intervention inattendue du père de Julian Assange, John Shipton, qui a exhorté à soutenir le créateur de WikiLeaks dans l’odyssée judiciaire qui dure depuis plusieurs années.

John Shipton, père de Julian Assange, nous parle des conditions actuelles de son fils et défend la liberté de la presse et le travail de WikiLeaks. # EthCC @CriptoNoticias pic.twitter.com/jD3snQhnpN

– Iván Gómez (@GomezmIvand) 4 mars 2020

Les discussions ont couvert différents niveaux de compréhension d’Ethereum et de sa technologie, bien qu’il y ait eu une certaine primauté des expositions techniques, car ce type de réunion est probablement l’un des espaces les plus appropriés pour présenter les résultats de la recherche dans le domaine. Il était surprenant que le nombre d’articles sur les propositions de confidentialité basés sur les tests de connaissance zéro correspondait presque au nombre d’interventions dédiées à la finance décentralisée ou DeFi.

Et bien qu’il y ait un bon pourcentage de participants ayant de l’expérience dans le développement de logiciels (du moins l’ont-ils dit à plusieurs reprises en levant les bras lorsqu’un intervenant a demandé qui était un développeur), plusieurs présentations n’ont pas suivi sans difficulté.

Cela a été démontré dans l’un des entretiens du chercheur de la Fondation Ethereum, Vlad Zamfir, au sujet de sa proposition de mise en œuvre pour passer de la preuve de travail à la preuve de participation, la soi-disant Casper CBC. Zamfir a interrogé le public plusieurs fois s’il comprenait ou s’il avait des doutes et la réponse était toujours un silence irréprochable.

. @ VladZamfir présentera le protocole de consensus CBC Casper, dans lequel il travaille depuis environ trois ans. #EthCC @CriptoNoticias pic.twitter.com/1Ed59xekKR

– Iván Gómez (@GomezmIvand) 3 mars 2020

Quelque chose de similaire s’est produit dans ces articles consacrés au passage de eth1.0 à eth2.0, la phase de développement d’Ethereum appelée Serenity. Bien que cette mise à jour soit annoncée par Vitalik Buterin depuis octobre 2018, le chercheur de la Fondation Ethereum, Alex Stokes, a admis lors de sa présentation qu’il n’y a toujours pas de clarté quant à la voie à suivre pour la transition

Alex Strokes de la Fondation Ethereum nous parle de la transition de eth1 à eth2. # EthCC @CriptoNoticias pic.twitter.com/s7YMji9EbF

– Iván Gómez (@GomezmIvand) 5 mars 2020

Serenity envisage la création de la soi-disant Beacon Chain, une nouvelle blockchain qui marquerait le passage du protocole PoW au PoS, qui au début se déroulerait en parallèle avec la chaîne Ethereum précédente. Ce qui suit serait la mise en œuvre de chaînes de fragments ou de chaînes fragmentées, qui cherche à répartir la charge de traitement du réseau entre plusieurs nœuds.

C’est ce qui, en théorie, serait le début de la transition vers un nouvel Ethereum plus évolutif. Mais il reste à décider, entre tant de choses, comment la migration des jetons d’une chaîne à l’autre aurait lieu. L’une des options envisagées est une cheville unidirectionnelle, un concept du monde des chaînes latérales qui permet la transférabilité des pièces dans un sens, d’une chaîne à l’autre, sans que ces pièces puissent revenir à la chaîne précédente .

Si cette voie est choisie, la migration des jetons vers la chaîne Beacon serait assurée. Mais si cette chaîne n’est pas déployée en temps opportun, les fonds des investisseurs seraient gelés jusqu’à ce que la chaîne devienne opérationnelle, et il est déjà connu des expériences précédentes que les temps à Ethereum ne sont généralement pas trop stricts.

La communauté Ethereum, largement composée d’ingénieurs et de développeurs, est pleinement consciente de la nature expérimentale de son réseau. On pourrait dire que le critère commun de progrès est quelque chose comme “innover pour que les choses se cassent”. C’est pourquoi ils n’ont pas craint la réalisation de bifurcations litigieuses face à des événements indésirables, tels que le piratage de la DAO, remettant en cause la croyance en l’immuabilité des blockchains en tant que valeur en soi. Cela peut être très bon du point de vue de la recherche. Mais lorsque vous souhaitez gérer une entreprise sur un réseau, lorsqu’il y a de l’argent en jeu, la prévisibilité et la durabilité sont des éléments à considérer attentivement.

L’un des plus grands contrastes concernant le Bitcoin que j’ai pu remarquer lors de cette conférence Ethereum est précisément le suivant: Ethereum est un réseau très intéressé par les aspects techniques, mais pas tant par l’économie que le Bitcoin. Tant pour ce qui est exprimé dans le paragraphe précédent que pour certaines conceptions de la politique monétaire. Malgré sa forte diffusion de l’ensemble du problème DeFi, il y a encore beaucoup dans la communauté Ethereum qui croient que la valeur peut être créée de manière durable à partir de l’émission de crédit et de dette, comme c’est le cas dans les systèmes fiduciaires, Sans limite d’émission contrôlée. Autrement dit, l’importance de la monnaie forte telle qu’elle est conçue dans Bitcoin n’est pas aussi répandue dans la communauté Ethereum.

Ensuite, il n’y a pas de direction claire ni d’objectif stable concernant ce que Ethereum veut être, quel problème il cherche à résoudre. Ethereum a fait de nombreuses propositions précieuses: ordinateur mondial, chats de collection, finances décentralisées, lors de la conférence, j’ai pu constater un regain d’intérêt pour la vie privée. Lorsque j’ai demandé à Stokes quelle était, selon lui, la valeur principale d’Ethereum, il a répondu, avec une certaine hésitation, que l’informatique décentralisée. Je n’ai toujours pas si clair.

La principale réflexion que j’ai laissée après avoir assisté à cet événement est que l’attitude ouverte ou fermée des différentes tribus de l’écosystème de la crypto-monnaie a à voir, dans une large mesure, avec leur perception du changement et comment y parvenir.

Ethereum, toujours incertain du changement qu’il souhaite apporter, ne secoue pas tellement son pouls lors de son enquête, afin qu’il puisse casser des choses sur son chemin. Le Bitcoin, conscient du précieux pouvoir de séparer l’argent de l’État avec une monnaie forte, se présente comme une communauté conservatrice et sceptique, se méfiant de tout ce qui pourrait affecter la sécurité de sa proposition de valeur.

