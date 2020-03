Un cadre réglementaire plus strict accompagne la légalisation du bitcoin en Corée du Sud

Faits saillants:

Il faudra un an et six mois pour que l’amendement prenne pleinement effet.

Il y a des réactions mitigées des investisseurs, entre expressions d’enthousiasme et doute.

Avec l’approbation cet après-midi d’un amendement à la loi sur les rapports et l’utilisation d’informations financières spécifiques, par l’Assemblée nationale de Corée du Sud, le commerce et la possession de crypto-monnaies dans ce pays d’Asie sont autorisés en raison de Cet événement, une restructuration de l’industrie nationale basée sur les blockchains et les crypto-monnaies a lieu.

L’une des principales mises en garde à la promulgation de l’amendement est que les maisons de change de crypto-monnaie devront se conformer aux les exigences associées à la communication de leurs opérations aux autorités de réglementation. Bien que la plupart des grandes sociétés d’échange respectent déjà ces nouvelles règles, les petites et moyennes sociétés d’échange peuvent avoir des problèmes pour accélérer les contrats et accords avec leurs clients afin de se conformer pleinement à ces règles.

Le président de la Corée du Sud, Jaein Moon, doit placer sa signature comme approbation de l’amendement pour commencer le processus de promulgation, qui prendra un an à compter de la date de signature, suivi d’un délai de grâce de six mois . Cela signifie que Toutes les entités concernées par la loi doivent être pleinement conformes d’ici septembre 2021.

L’approbation de l’amendement intervient après un long processus de délibération de deux ans et des erreurs de tests et de lignes directrices recommandées, mais avec peu de lois officielles. Les maisons de change et les entreprises qui ont jusqu’à présent utilisé des crypto-monnaies en Corée du Sud se sont auto-régulées en ce qui concerne les crypto-monnaies, mais ont rencontré des problèmes quant à la façon dont elles échangent des crypto-monnaies contre de la monnaie fiduciaire .

Les maisons de change, les fonds, les sociétés de portefeuille et les ICO sont désormais tenus par la loi d’avoir une vérification du nom réel en partenariat avec une banque sud-coréenne agréée. Les comptes réels empêchent le blanchiment d’argent en affectant une personne vérifiée à un seul compte bancaire, qui pouvaient respectivement retirer et déposer des monnaies fiduciaires vers et depuis une maison de change. De plus, les entreprises doivent obtenir une certification ISMS (Information Security Management System).

Certaines maisons de change ont déjà le système de vérification du nom réel sur leurs plates-formes, tel que déterminé par les directives établies par le FSC au début de 2018. Le système de certification ISMS est accordé par la Korea Internet Security Agency of Sur (KISA), qui certifie qu’une entreprise peut protéger des actifs d’informations clés pour elle-même et ses utilisateurs. Cette vérification peut être assez coûteuse, mais toutes les maisons de change ils doivent s’y conformer dans le délai de six mois qui comprend la période de promulgationou courez le risque d’être fermé.

Ces mesures imposées par la loi assureront un respect plus strict des règles contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CFT) par les maisons de change.

Jusqu’à présent, n’importe qui pouvait lancer une maison d’échange de crypto-monnaie en Corée du Sud. En septembre 2019, le pays comptait plus de 70 maisons de change. Une telle saturation du marché a entraîné un certain nombre de problèmes pour les consommateurs. Beaucoup ont souffert de fraudes, allant d’escroqueries à la sortie et de faux volumes de transactions à l’utilisation illégale d’informations privilégiées par des employés et à la manipulation flagrante de la valeur de certaines crypto-monnaies.

Les investisseurs dans les crypto-monnaies locales en Corée du Sud ont des sentiments mitigés quant à l’introduction des nouvelles lois dans le système. Certains ont applaudi ces mesures en proclamant qu’une “nouvelle ère de pièces” a commencé en Corée du Sud. D’autres ont également souligné que “les crypto-monnaies ne sont plus considérées à l’échelle nationale comme un jeu de hasard”.

En revanche, les investisseurs les plus cyniques ont souligné la futilité de ces mesures. Si, objectivement, la sécurité des actifs des investisseurs est renforcée par ces mesures, certains soulignent qu’en plus de la sécurité supplémentaire, les investisseurs continueront de perdre leur argent car ils devront désormais payer des impôts sur les fonds échangés. D’un autre côté, un investisseur Coinpan demande à la communauté d’observer les performances médiocres du marché boursier avec toutes les réglementations qu’il a aujourd’hui. “Toutes ces nouvelles réglementations pour l’industrie des crypto-monnaies entraîneront une stagnation de la valeur des crypto-monnaies.”

Il est à craindre que les investisseurs subissent des dommages plus importants parce que leurs maisons de change préférées ferment, changent de commissions ou ont besoin de plus de documentation pour continuer à fonctionner sur la plate-forme. À la fin de la période de grâce de six mois Les commerçants de crypto-monnaie en Corée du Sud ne pouvaient choisir que quatre à six maisons de change, puisque seuls Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit ont le système de vérification bancaire avec le vrai nom, et en plus des quatre précédents, deux autres, GoPax et Hanbitco, utilisent ISMS.

Ces dernières années, les investisseurs ont beaucoup souffert du paysage réglementaire du «vieil ouest» de l’industrie du commerce des crypto-monnaies. Diverses accusations et verdicts de culpabilité de fraude ont été diffusés. Upbit est au milieu des accusations de fraude depuis des années, tout comme Bithumb, BOSCoin, Komid et Newbit, entre autres.

En réponse à une tentative de rectifier les erreurs du passé, la PDG de Hanbitco, Sunga Kim, a déclaré:

Une fondation a été créée pour laver la stigmatisation des maisons de change de crypto-monnaie comme frauduleuse et perverse, et pour s’établir comme une industrie fiable et transparente. Cela conduira au développement de l’industrie avec l’entrée de nouveaux capitaux.

Version traduite de l’article de Brian Newar, publié dans The News Asia.