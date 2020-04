Un cinquième des grandes entreprises investissent dans des initiatives de transformation numérique pendant la pandémie de coronavirus – Econsultancy

Au milieu de la pandémie de coronavirus, de nombreuses organisations ont gelé leurs plans de dépenses et retiré des fonds alors qu’elles tentaient de faire face aux effets néfastes de l’épidémie sur leurs activités et leurs revenus.

Mais avec des millions de personnes dans le monde qui se tournent vers des outils et des méthodes numériques pour le travail, le divertissement, le shopping et plus encore, il est plus urgent que jamais que les entreprises investissent dans la transformation numérique.

Selon la troisième phase d’une enquête en cours menée par Econsultancy and Marketing Week qui examine l’impact de la pandémie sur l’industrie du marketing, un cinquième des grandes entreprises (avec un revenu annuel de plus de 50 millions de livres sterling) dans le monde l’ont fait . Sur les plus de 300 répondants d’entreprises mondiales qui ont répondu à l’enquête, un sur cinq (19%) déclare avoir augmenté ou investi de nouvelles dépenses dans des initiatives stratégiques telles que la transformation numérique pour le premier semestre 2020.

Un quart (23%) déclare avoir augmenté ses dépenses ou investi de nouveaux fonds dans les dépenses en technologie ou en infrastructure.

Les professionnels du marquage modifient également leur messagerie pour prendre en charge le côté numérique de l’entreprise. Plus de la moitié (54%) des répondants des grandes entreprises déclarent que la meilleure façon de décrire la réponse de leur organisation à l’épidémie est de «déplacer les messages pour mettre l’accent sur la réalisation numérique / les produits numériques / les services numériques».

Les agences voient également le soutien des initiatives numériques de leurs clients; Lorsqu’on lui a demandé de terminer cette phrase, «Si les clients financent quelque chose en ce moment, c’est…» près de la moitié (46%) des répondants ont répondu «soutenir les services / produits numériques». Vingt-trois pour cent des répondants ont également déclaré que leurs clients les utilisaient pour répondre au passage de leurs clients aux canaux numériques.

La nécessité est la mère de l’innovation

Le fait de changer d’orientation pour prendre en charge les produits et services numériques est très bien pour les organisations qui ont déjà une «branche» numérique bien établie de leur entreprise, ou qui sont en mesure de répondre à la demande via les canaux numériques.

Cependant, un nombre beaucoup plus grand d’organisations ont dû repenser partiellement ou complètement leurs offres afin de s’adapter à la «nouvelle norme» – s’adressant à une clientèle de plus en plus confinée à la maison, travaillant à distance et avec des priorités et des préoccupations très différentes de celles il y en aurait eu il y a deux ou trois mois.

Il est encourageant de constater qu’un pourcentage important d’organisations déclarent qu’elles innovent – et beaucoup d’entre elles d’une manière qu’elles prévoient de continuer à utiliser, même une fois l’épidémie passée. Quarante-sept pour cent des répondants des grandes entreprises déclarent qu’au cours des dernières semaines, ils ont observé des innovations de produits ou de services dans leur organisation à la suite de l’épidémie, tandis que 49% ont observé des innovations dans la messagerie marketing ou l’image de marque qu’ils pourraient utiliser après -épidémie.

Les deux cinquièmes (43%) ont observé l’innovation dans les communications avec les clients, et les trois cinquièmes (60%) ont observé que leur organisation utilise de nouveaux processus qu’ils utiliseront probablement une fois la pandémie terminée.

Ce qui est encore plus encourageant à noter, c’est le fait que deux fois plus de répondants disent maintenant qu’ils innovent sur leurs produits et services comme il y a quelques semaines. Dans la deuxième phase de l’enquête d’impact Covid-19 de Econsultancy and Marketing Week, menée le 31 mars, seulement 22% des répondants d’organisations avec 50 M £ + de revenus annuels ont déclaré avoir observé des innovations de produits / services en réponse à l’épidémie – qui a maintenant plus de doublé à 47%. Vingt-quatre pour cent avaient observé l’innovation dans les communications avec les clients il y a quelques semaines, qui a maintenant augmenté de 19 points de pourcentage pour atteindre 43%; et le pourcentage de répondants déclarant des messages marketing et une innovation de marque a augmenté de 63% (de 30 à 49%) dans l’espace quelques semaines.

L’adaptation à la crise des coronavirus est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, et de nombreuses organisations ne le font pas parfaitement. Mais il est néanmoins encourageant de constater qu’un pourcentage important de grandes entreprises (qui pourraient avoir le plus de ressources et de financement, mais sont souvent aussi les moins agiles) ont reconnu la nécessité d’investir davantage dans la transformation numérique et la technologie, et y répondent avec augmentation ou nouvelles dépenses; que les clients reconnaissent l’importance des produits et services numériques et que la messagerie se déplace pour mettre l’accent sur ceux-ci; et que de plus en plus de grandes entreprises innovent désormais dans leur offre de produits, de manière qui continuera sans aucun doute à leur être bénéfique même après la fin de la crise.

