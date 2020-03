Un coronavirus a infecté Bakkt depuis janvier

Kelly Loeffler, ancienne PDG de l’Intercontinental Exchange (ICE), mieux connue pour sa relation avec Bakkt, a vendu des millions d’actions quelques jours après avoir participé à une audition du Comité sénatorial de la santé sur la terrible pandémie COVID-19. . Aujourd’hui, les gens se demandent si le Coronavirus a infecté Bakkt depuis lors.

Rappelons qu’il y a quelques semaines à peine, le Coronavirus a eu un impact terrible sur les marchés financiers traditionnels, y compris le marché de la cryptographie. De cette façon, les marchés étaient tachés de rouge avec des baisses exorbitantes qui n’avaient pas été observées depuis 1929.

De plus, l’ancien PDG de Bakkt, aujourd’hui sénateur républicain, a décidé de vendre plus d’un million de dollars d’actions le 24 janvier dans les heures qui ont suivi une réunion très importante sur le Coronavirus. Il est très important de noter que son mari, Jeffrey Sprecher, est président de la Bourse de New York et PDG d’ICE.

On peut voir que Loeffler a commencé à mobiliser et à construire son portefeuille depuis janvier, avant la propagation de la pandémie dans le monde. Cependant, les gens soupçonnent que ses mouvements reflètent que le Coronavirus a infecté Bakkt et le marché traditionnel d’avant.

La panique a saisi la situation du Coronavirus!

Après le vendredi 24 janvier, Loeffler a réalisé 27 autres ventes d’une valeur comprise entre 1 275 000 $ et 3 100 000 $ sur trois semaines. Ces chiffres ont été rapportés et publiés par un rapport du Daily Beast. Mais ce n’est pas tout.

Le 14 février, le sénateur actuel a acheté des actions de deux sociétés liées au concept du travail à domicile: Citrix et Oracle. Notant que le premier s’est spécialisé dans les logiciels de télétravail et le second, une entreprise technologique.

Un fait important est que les investissements dans Citrix et Oracle représentaient entre 100 000 $ et 250 000 $. En outre, Citrix sur son site Web prétend fournir le soutien nécessaire pour assurer la sécurité des employés de ses clients alors que les opérations se poursuivent pendant la pandémie de coronavirus.

Soulignant que parmi les mesures que les pays prennent pour prévenir et contrôler la pandémie, le travail à domicile. Par conséquent, Loeffler reflète un comportement selon lequel le Coronavirus a infecté le marché financier avant de le savoir, montrant des symptômes le lundi noir, avec la chute des marchés.

En outre, peu de temps après avoir assisté à la réunion du Comité de la santé, Loeffler s’est rendu sur Twitter pour noter qu’il appréciait “le briefing d’aujourd’hui des hauts responsables de la santé du président sur la nouvelle épidémie de coronavirus”.

Apprécions l’exposé d’aujourd’hui des hauts responsables de la santé du Président sur la nouvelle flambée de coronavirus. Ces hommes et ces femmes travaillent sans relâche pour assurer la sécurité et la santé de notre pays. #gapol https://t.co/5866TrrEFc

– Le sénateur Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) 25 janvier 2020

Les gens demandent des explications à l’ancien PDG de Bakkt!

De toute évidence, cela a généré un inconfort dans le public. Situation compréhensible car, si les accusations sont vraies, cela impliquerait que Loeffler utilise les informations privilégiées obtenues par son poste au Sénat pour gérer son portefeuille. Se préparer avant tout le monde à la catastrophe, en profitant de la situation du Coronavirus.

Alors, vu la pression du public, Loeffler a été contraint d’écrire sur Twitter:

“Comme confirmé dans le rapport de transaction périodique au Sénat éthique, j’ai été informé de ces achats et ventes le 16 février 2020, trois semaines après leur réalisation.”

Kelly Loeffler sur Twitter

Il a également assuré qu’il s’agissait d’une attaque ridicule et non fondée. Il a assuré que ce n’était pas elle qui avait pris les décisions concernant la gestion de son portefeuille. “Les décisions d’investissement sont prises par plusieurs conseillers externes, à l’insu ou sans la participation de mon mari ou de moi-même”, a-t-elle expliqué sur le réseau social.

Il s’agit d’une attaque ridicule et sans fondement. Je ne prends pas de décisions d’investissement pour mon portefeuille. Les décisions d’investissement sont prises par plusieurs conseillers tiers à l’insu de mon ou de mon mari ou de son implication.

– Le sénateur Kelly Loeffler (@SenatorLoeffler) 20 mars 2020

Mais cela n’a pas suffi à calmer le public. Certains utilisateurs ne pensent pas que ce soit une coïncidence s’ils ont acheté des actions de Citrix, l’une des sociétés qui dirige l’aide aux sociétés pour le Coronavirus.

Cependant, elle n’est pas la seule sous le regard. Richard Burr, président de la commission du renseignement du Sénat, a vendu entre 628 000 $ et 1,7 million de dollars d’actions le 13 février, une semaine avant l’effondrement du marché; Le Center for Responsive Politics a fait son premier rapport.

Mauvais présage pour Bakkt?

Comme nous l’avons déjà signalé sur CryptoTrend, la situation de Bakkt a été difficile ces dernières semaines. En fait, pas un seul contrat d’options Bitcoin n’a été échangé la semaine dernière. Démontrant ainsi que le Coronavirus a effectivement infecté Bakkt, reflété dans ses symptômes.

