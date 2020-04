Un coût de 58 millions de dollars ralentit la vente de l’avion présidentiel

Ces lacunes ont été accentuées par l’insistance du gouvernement fédéral à avoir un prix de vente d’environ 130 millions de dollars, au travers de “fausses déclarations” qui “effraient les clients”, explique la source, qui a parlé sous couvert d’anonymat.

“Nous avions une partie intéressée d’un pays arabe qui voulait faire une offre, mais le lendemain (le président) Andrés Manuel López Obrador est sorti et a dit qu’il n’allait pas vendre moins que la valeur de l’évaluation de 135 millions de dollars (…) Le client a déclaré : «Je ne suis pas intéressé par les enchères, car cela ne sent pas bon», et il a pris sa retraite », a-t-il déclaré.

L’évaluation actuelle de 72 millions de dollars est élevée par rapport à la réponse qu’elle a eue auprès des acheteurs potentiels, car dans le meilleur des cas, l’offre a été de 65 millions de dollars, ce qui représente moins de la moitié du prix de référence de les appréciations prises en compte.

“Il n’y a pas d’acheteurs pour cet avion au prix de l’expertise, il y a entre 60 et 65 millions de dollars, rien de plus”, a averti la personne connaissant le processus de vente.

Ce média a demandé le positionnement d’INDAABIN et de Banobras, mais jusqu’à la publication de ce texte, aucune réponse n’avait été obtenue.

Que disent les spécialistes?

L’évaluation de l’avion à ce jour coïncide avec les estimations des spécialistes du secteur.

Eddy Pieniazek, analyste au cabinet de conseil Ishka Global, souligne que la valeur de l’avion se situerait entre 60 et 90 millions de dollars par rapport à la valeur proposée pour 130 millions de dollars, principalement parce qu’il s’agit d’un modèle relativement ancien pour l’industrie – de 2010–, en plus du fait qu’il s’agit d’une équipe conçue pour les besoins d’un chef de l’Etat.

«C’est le marché le plus difficile à vendre un avion. Dans ce cas, la demande est limitée par sa configuration, et lorsqu’il y en a, des prix raisonnables sont recherchés, car les intérieurs, par exemple, sont conçus de manière unique, il peut donc être difficile de récupérer leur coût », a-t-il indiqué.

