Un développeur crée un point de vente de crypto-monnaie pour le commerce en Argentine

Le point de vente a été développé par Brian Valente, technicien informatique et étudiant.

Le développeur voit dans les crypto-monnaies une option pour se protéger de l’inflation.

Le premier point de vente de l’éther (ETH), du dai (DAI) et du cDAI d’Argentine est maintenant disponible pour une utilisation dans un salon de beauté à Buenos Aires.

Le développeur Brian Valente est responsable de cette nouvelle implémentation qui permet de payer des services avec de l’éther (ETH) et le DAI ancré ou stable crypto-monnaie et le jeton basé sur celui-ci, cDAI. Il est un technicien en informatique et un étudiant en génie informatique, comme lu sur son site Web.

Comme le montre une publication partagée dans le groupe Bitcoin Argentina, le point de vente fonctionne de l’intégration avec le système AFIP (Administration fédérale des recettes publiques), organisme chargé de percevoir les impôts dans le pays d’Amérique du Sud. La vidéo, partagée sur le réseau social Facebook, montrer le fonctionnement du système, capable d’émettre des factures qui peuvent ensuite être déclarées aux autorités fiscales du pays (AFIP, Administration fédérale des recettes publiques).

CriptoNoticias a parlé avec Valente, qui dit qu’il reçoit la reconnaissance de certains membres de l’écosystème latino-américain. Le développeur raconte comment il a commencé son expérience:

Ma mère est coiffeuse depuis plusieurs années maintenant. Au début, quand il a commencé à travailler, il devait remplir certains chéquiers lors de son enregistrement. Quelques années plus tard, le système de facturation électronique a commencé à être utilisé. L’AFIP (entité de collecte de l’Argentine) fournit un service Web pour créer des factures, mais c’est un processus fastidieux et long. C’est pourquoi j’ai pensé à concevoir mon propre système, qui se connecte à l’AFIP et génère la facture à partir d’un montant, remplissant automatiquement les autres champs de la facture.

Valente a avoué avoir entendu parler des crypto-monnaies et de leur technologie les années précédentes, mais il n’avait jamais participé avec ses contributions en tant que développeur. Pourtant, pendant quelques mois a travaillé à faire des crypto-monnaies un moyen de paiement réalisable.

À cette fin, il a utilisé de l’éther pour développer son système, car “cela semblait plus viable pour une entreprise en raison de la rapidité de ses transactions et des frais peu élevés. De plus, vous pouvez ajouter n’importe quel jeton qui fonctionne sur Ethereum, comme DAI, sans aucun problème”, dit-il. .

Il explique également qu’après avoir partagé la vision d’ouvrir des points de vente qui acceptent les crypto-monnaies, il a décidé de travailler plus en profondeur sur de nouvelles fonctionnalités de produits, telles que l’ajout de méthodes de paiement, la mise en place d’un système de bourse, l’ajout d’un catalogue de produits, un système de stock, statistiques et API, entre autres.

“Mon idée principale avec ce projet est de donner aux commerçants les outils fondamentaux afin qu’ils puissent gérer leur entreprise et accepter plusieurs moyens de paiement de la manière la plus simple possible”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne sa vision du rôle des crypto-monnaies dans les années à venir, il explique qu’en Argentine beaucoup se tournent vers eux pour protéger leur épargne en dollars. “Les crypto-monnaies sont compatibles avec ce que de nombreux Argentins recherchent: économiser, maintenir leur pouvoir d’achat et éviter d’avoir de l’argent en banque.”

Les systèmes de paiement avec crypto-monnaies sont en plein essor en Amérique latine. Récemment, un programme d’adoption de la plateforme de paiement Pundi X et MakerDAO a été lancé. Il propose aux établissements commerciaux qui souhaitent recevoir des paiements en crypto-monnaies via des points de vente spécialisés, de demander à recevoir gratuitement l’un des 750 terminaux disponibles pour la région. Le programme a commencé au Brésil avec 100 unités et sera ensuite étendu à l’Argentine, au Venezuela et à la Colombie avec 650 autres équipes.