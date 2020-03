Un frein de tir BMW X2 à deux portes? Le rêve impossible des designers

Cela aurait pu l’être, mais ce n’était pas le cas, bien qu’il soit encore temps. Nous vous présentons quelques recréations réalisées par deux jeunes designers qui montrent un style beaucoup plus sportif de l’actuel X2. Un changement complètement radical qui mise sur le concept Shooting Brake, avec seulement deux portes et une capacité de quatre passagers.

Est l’une des visions les plus spéciales nous avons vu le BMW X2 depuis sa sortie. Il ne fait aucun doute que loisirs Fabriqué par les designers Vladimir Panchenko et Vitali Enes, il est extrêmement attrayant et nous sommes sûrs que vous l’aimerez aussi.

Un changement radical avec le SUV cinq portes qui est à vendre, mais qui est basé sur les croquis officiels du X2 qui, pour beaucoup, aurait été considéré comme un digne héritier de l’ancien coupé Z3. Les concepteurs ont choisi de suivre la norme de conception du modèle à propulsion arrière BMW, avec une long capot pour accueillir les moteurs six cylindres en ligne et un habitacle retardé.

Prise de vue du frein à air et d’un long capot moteur, qualités de l’impossible recréation du BMW X2

Les phares plus étroits, la conception des reins actuels mais avec le réseau interne d’inserts chromés saupoudrés libérés dans la Z4, ils donnent un air complètement différent à l’avant. Mais la vue latérale est plus attrayante, grâce à la force suit le concept de Frein de tir, avec une ligne de toit inférieure dans les sièges arrière.

En outre, vous pouvez voir comment le concepteur a conservé le pli Hofmeister dans la lunette arrière, même si avec une forme plus prononcée. Un format très similaire à celui du défunt modèle à trois portes. Les feux arrière présentent un nouveau design, également apprécié une posture beaucoup plus musclée, réalisé avec une voie arrière plus large et des passages de roues encombrants.

Pour beaucoup, il aurait peut-être été une alternative plus réelle au Range Rover Evoque Coupé, prédisant un réel succès pour la marque de l’hélice blanche et bleue. Un rêve dont BMW pourrait prendre note; le SUV à trois portes britannique a réussi à gagner les cœurs au premier coup d’œil, ce qui encouragerait d’autres marques Premium à bouger.

Le projet BMW X2 montre, d’une vue de dessus, l’arrière agressif