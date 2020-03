Un garçon de 14 ans télécharge une carte Covid-19 sur Google Maps

Le créateur est un garçon de 14 ans, nommé Miguel Ángel López, qui, en plus de mettre des échelles de couleurs, sur la carte indique les entités où il y a plus de cas, le nombre de suspects, les décès signalés, ainsi que des détails et des conseils sur l’urgence sanitaire.

Afin de localiser les informations que le ministère de la Santé publie quotidiennement, la carte rapporte des détails sur les progrès de Covid-19 au Mexique.

Les sources avec lesquelles vous consultez et mettez à jour la carte sont d’autres cartes créées par les gouvernements des États et des informations du ministère de la Santé. Si vous souhaitez le visiter, vous pouvez cliquer ici et voir son évolution.

