Un guide de survie en 7 points pour la stratégie de commerce électronique en 2020 – Econsultancy

Le Royaume-Uni est le troisième plus grand marché de commerce électronique au monde derrière la Chine et les États-Unis, représentant 101 milliards de dollars rien qu’en 2019.

Mais Amazon détient près de 40% du marché européen et plus de détails sur les cartes de crédit que toute autre entreprise sur terre, ce qui rend leurs données et leur approche orientée client plus personnalisées et personnalisées que les autres.

Par conséquent, pour pouvoir rivaliser sur un pied d’égalité, les entreprises doivent utiliser la technologie pour améliorer leur logistique, en combinant de manière transparente des actifs hors ligne tels que les magasins et la chaîne d’approvisionnement avec des frontaux en ligne tels que les applications, les boutiques en ligne et les médias. Avoir une approche omnicanal bien huilée des services est essentiel et se traduira probablement par un modèle commercial actualisé avec une croissance des ventes.

Alors, voici votre guide de survie en 7 points pour le commerce électronique en 2020.

1. Alignez votre approche de commerce électronique avec des objectifs commerciaux plus larges

Commencez par définir vos objectifs de commerce électronique en fonction de vos objectifs commerciaux plus larges. Si votre objectif principal est d’augmenter la distribution et le volume, alors opérer via des partenaires de vente au détail ou des distributeurs sera essentiel pour réussir.

Si vous êtes plus concentré sur la possession de toute l’expérience consommateur de bout en bout associée à des marges plus élevées, une approche directe au consommateur (DTC) serait plus appropriée.

Dans certains cas, une combinaison directe et indirecte peut fonctionner mais, pour cela, il est essentiel de se concentrer sur la gestion des catégories et des portefeuilles. Nike est un bon exemple de marque qui répartit efficacement son portefeuille entre brand.com et les détaillants, avec ses lignes de marge plus élevées exclusives à sa propre plate-forme de marque et ses lignes de faible volume et de conduite de volume également disponibles sur les détaillants. Andy Campion, directeur financier de Nike, a déclaré lors d’un appel aux résultats en 2017 que la satisfaction de la demande via Nike.com génère près de deux fois le chiffre d’affaires et une marge nettement plus élevée sur chaque transaction que via le modèle de gros.

2. Construisez votre approche combinée grâce à des informations sur votre public cible

Commencez toujours par votre portefeuille et le public cible que vous souhaitez cibler. Selon que vous vendez directement via votre propre site Web ou indirectement via des sites de vente au détail, il sera important d’aligner votre audience avec les principaux profils d’acheteurs identifiés.

À partir de cela, vous pouvez créer des catégories d’affinité et des audiences afin de faire des ventes incitatives et des ventes croisées. Par exemple, si vous vendez des aspirateurs haut de gamme et que vous savez que votre public est susceptible d’être propriétaire d’une maison, essayez de cibler des publics qui sont sur le marché des produits de soins à domicile. Une séparation claire et des garde-corps autour du public et des canaux médiatiques sont essentiels pour éviter toute cannibalisation ou inflation des coûts.

Guide des meilleures pratiques de segmentation et de personnalités

3. Élaborez un plan d’investissement équilibré pour vous aider à atteindre votre potentiel de vente

En fonction de vos itinéraires vers le marché et de vos canaux de négociation, il est essentiel de développer un plan d’investissement descendant et ascendant qui sous-tend vos objectifs financiers et commerciaux.

En utilisant votre portefeuille pour vendre directement et indirectement, vous pouvez combiner votre valeur transactionnelle moyenne (ATV) et vos données de ventes historiques, pour modéliser l’investissement et les promotions nécessaires pour atteindre vos objectifs de ventes et de revenus.

4. Construire un plan média et merchandising à l’échelle du canal et spécifique au détaillant

La croissance du commerce électronique signifie que les marques doivent développer des stratégies marketing et médias tournées vers l’avenir pour rester en tête. Le partenariat avec les détaillants grâce à des accords mutuellement avantageux est essentiel pour maximiser la visibilité avec des économies de coûts. Le fait d’avoir un plan marketing entièrement intégré garantira que les promotions et les activations de vos marques sont alignées et prises en compte dans le calendrier des détaillants, y compris les événements tels que le Black Friday ou le Prime Day.

5. Réglez votre hygiène de vente au détail

Êtes-vous prêt à réussir? Avant de commencer toute activation, il est important de vérifier la santé de votre magasin pour vous assurer que vous avez l’excellence opérationnelle en place pour exécuter les commandes rapidement.

Il est également important de regarder les éléments qui sont importants pour vous et pour le revendeur.com, tels que les ruptures de stock ou les achats perdus, qui sont essentiels pour maintenir l’efficacité des ventes.

Guide des meilleures pratiques de commerce électronique

6. Optimisez votre contenu

Un composant essentiel pour le succès du commerce électronique vient du contenu que vous avez en place, couvrant à la fois le contenu fonctionnel et inspirant. Les détaillants ont tous des algorithmes très spécifiques qui tiennent compte à la fois des facteurs commerciaux et de pertinence lors de la pondération et du classement des produits dans leur page de résultats de recherche.

Du point de vue de la page de détail du produit, il est important de vous assurer que tout votre contenu est axé sur les fonctionnalités et les avantages. Il doit être optimisé à l’aide de mots clés que les acheteurs utilisent pour découvrir vos produits en fonction de l’algorithme en place pour le détaillant. Il devrait avoir des images de héros simples et des photos de pack avec une note et des commentaires intégrés pour fournir un niveau de confiance supplémentaire.

Pour les produits transactionnels plus élevés, il est important de fournir un contenu plus riche pour aider à orienter les ventes incitatives et croisées ainsi que de fournir cette couche supplémentaire d’informations pour les biens de plus grande valeur. Par exemple, la vidéo peut être cruciale, les recherches de Hubspot indiquant que les consommateurs qui regardent des vidéos sur les produits sont 79% plus susceptibles d’acheter.

7. Couche sur les médias soumissionnables et cofinancés pour convertir l’acheteur



Une fois que tous ces principes fondamentaux sont en place, vous pouvez commencer à exécuter des solutions multimédias soumissionnables pour générer des achats dans les catégories principales et d’affinité. En développant une audience et une approche saisonnière qui s’appuient sur des promotions qui s’exécutent à la fois en magasin et en ligne, vous pouvez améliorer considérablement la conversion à la fois auprès des clients qui achètent à répétition et en attirant des acheteurs entièrement nouveaux.

Samsung, par exemple, a efficacement exploité les médias cofinancés pour convertir l’acheteur. La marque devait traverser un paysage médiatique concurrentiel et encombré pour faire connaître son smartphone Galaxy S8 dans cinq pays de l’UE. En tirant parti des multiples points de contact sur Amazon, Samsung a pu toucher des clients potentiels dans une campagne holistique multi-écrans avec des éléments personnalisés. Amazon, par exemple, a offert le smartphone via une livraison spéciale à minuit avec Prime Now. Il a également atteint un large public grâce au rachat de la page d’accueil, aux appareils Amazon Fire Tablet et Fire TV, à la vidéo programmée en continu, à la page de destination de la campagne et aux supports multimédias d’accompagnement sur et hors Amazon. La campagne a généré 665 millions d’impressions sur mobile, ordinateur de bureau, Fire TV et Fire Tablet et a généré un ROAS de 6,35 €, plus de 2,5 fois supérieur à sa référence européenne.

En 2020, le succès d’une marque dans le commerce électronique sera la conséquence d’avoir bien réglé toutes les petites choses à l’avance, qu’il s’agisse de logistique de back-end, de connaître votre client et votre approche globale du marché. C’est vraiment intégré, c’est votre ADN de détail. C’est de la vieille école, en termes d’obtention des bases et de la nouvelle école, en restant suffisamment flexible pour s’adapter aux comportements changeants des consommateurs et aux tendances du marché.

