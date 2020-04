Un guide détaillé et simple pour entrer, sortir et gérer vos transactions sur le Forex

Aujourd’hui, vous saurez comment gagner de l’argent sur le Forex en utilisant le profil de trader de l’un des principaux courtiers financiers mondiaux, LiteForex. Vous apprendrez comment entrer et sortir de vos transactions sur le Forex pour faire des profits.

Préparez-vous au trading

Eh bien, pour commencer à trader et gagner de l’argent réel, vous devrez enregistrer un profil de trader et ouvrir un compte de trading avec un courtier qui vous donnera accès au marché mondial des changes. Il doit s’agir d’un compte réel, sur les comptes de démonstration, il vous suffit de vérifier votre plan de trading, mais vous ne pouvez pas participer au trading en devise réelle ou au trading d’actions.

La page principale de votre profil ressemble à celle de la figure ci-dessus. Voyons maintenant ce que signifie chaque section:

1. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de profit si nous n’avons pas de compte réel ou d’argent sur le compte. Dans l’espace des traders LiteForex, votre premier compte de trading réel est automatiquement créé lorsque vous enregistrez votre profil personnel (client). Donc, pour gagner de l’argent, vous devez d’abord recharger votre compte auprès de votre courtier en ligne. Pour recharger votre compte de trading, cliquez sur le compte «DÉPÔT». Une fenêtre s’ouvrira où vous proposera de nombreuses façons de déposer votre compte de courtage, d’un virement bancaire ou d’une carte de crédit à divers portefeuilles en ligne ou systèmes de paiement. En général, tout est simple et facile.

2. Après avoir effectué un dépôt sur votre compte, vous verrez un changement dans vos fonds dans le panneau de négociation dans le coin inférieur gauche. L’onglet s’appelle TOTAL DES ACTIFS.

Choisissez un instrument de trading

3. Une fois votre compte de trading rechargé, vous pouvez commencer à gagner de l’argent. Tout d’abord, vous devez sélectionner un instrument de négociation (un actif que vous allez négocier). Nous ne serons pas extravagants et choisirons par exemple la paire de devises EURUSD la plus échangée (ici, l’euro est une devise de base et le dollar est une devise de cotation ou une contre-devise, car vous tradez toujours une paire de devises, pas une seule devise ). Cliquez sur l’onglet EURUSD et une fenêtre de terminal s’ouvrira avec la paire de devises que nous avons choisie.

4. Il y a un tableau des prix au milieu de la fenêtre. Il existe différents types de graphiques de prix, mais il affiche par défaut un graphique en chandelier. Le graphique des prix dépend de votre style de trading, du trading d’indicateurs, des stratégies d’action sur les prix ou les conseillers en robot utiliseront différents types de graphiques de trading. Pour déterminer la direction commerciale (que nous achetions ou vendions), nous devons effectuer une analyse technique du graphique pour voir les conditions actuelles du marché. Comme nous pouvons faire des bénéfices à la fois à la hausse et à la baisse des prix, nous devons savoir ce qui arrivera plus tard, s’il augmentera ou diminuera. Si nous supposons que le prix va baisser, nous devons vendre la paire maintenant, lorsque le prix est plus élevé, il le sera, puis, lorsque le prix baissera, nous l’achèterons à un prix inférieur et gagnerons sur la différence. Si nous supposons que le prix continuera d’augmenter, il vaut mieux acheter maintenant, alors que le prix est bas. Et lorsque le prix augmente, nous pouvons le vendre à un prix plus élevé et en bénéficier. Eh bien, nous devons prendre une décision commerciale. C’est fondamentalement assez facile si vous connaissez les bases de l’analyse technique. Vous pouvez utiliser la section Analytics de votre profil. Il existe actuellement un signal de vente pour cette paire de devises. Nous le suivrons et entrerons dans un commerce de vente.

Entrez un métier

5. Pour saisir un trade de vente, choisissez le trade de vente. Là, soit dit en passant, sera le prix auquel vous entrez dans votre commerce.

6. Ensuite, nous devons définir le volume de nos échanges. C’est le montant d’argent que nous voulons investir dans le commerce. Plus vous mettez d’argent dans le commerce, plus votre revenu potentiel est élevé. Cependant, plus vous investissez, plus vous risquez. Nous choisissons donc le juste milieu. Le volume des échanges sur la bourse est conventionnellement appelé le lot. Une unité de lot représente 100 000 unités de la devise de base. Nous ne pourrions pas entrer dans un métier si le courtier ne fournissait pas de levier financier. Mais heureusement, notre courtier nous aide à offrir un effet de levier, donc 1 lot nous coûte environ 500 dollars. Cependant, selon ma propre expérience, il est plutôt risqué d’entrer dans un métier avec beaucoup. Selon les principes de base de la gestion des risques, vous feriez mieux de diminuer le volume des échanges d’au moins la moitié. Nous choisissons donc le volume de 0,5 lot, qui sera d’environ 280 dollars.

7. Eh bien, il suffit maintenant de cliquer sur le bouton «vendre». Une fois que nous avons appuyé sur ce bouton, nous donnons à notre ordre cassé. Une nouvelle commande est instantanément placée sur le marché mondial. Et lorsque votre commande est passée, il y aura un message de confirmation précisant le prix auquel votre commande a été exécutée par le courtier.

8. Vous verrez le commerce entré par les changements dans les informations affichées sur le panneau de commerce en bas de votre écran. L’onglet Changement actuel affiche désormais les changements du solde de notre compte de trading en temps réel. Autrement dit, nous pouvons maintenant voir le profit ou la perte généré par notre métier. Bien que le prix n’ait pas changé depuis que nous sommes entrés dans le commerce, le changement actuel montre une perte de -5,00 USD. Que s’est-il passé? Ce n’est pas étrange. Nous avons payé la commission facturée pour l’ouverture d’une position et l’écart, la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Maintenant, nous devons d’abord gagner et compenser cette commission, puis nous réaliserons un profit. Dans le vrai trading, cette commission n’est pas aussi élevée qu’il n’y paraît; c’est à peu près 1% -2% de la taille de la position. Si vous ouvrez des positions à long terme avec un temps de détention d’une semaine et plus et avec un bénéfice de quelques milliers de dollars, vous ne remarquerez même pas de frais de commission de 5 USD.

Gérer votre métier et faire du profit

9. Après un certain temps, nous pouvons regarder le tableau des prix. Nous avons eu raison, et le prix baisse, générant un profit de notre commerce de vente.

10. Regardez la ligne Current Change. La valeur est désormais positive, sa couleur est verte. Cela signifie que la commande que nous avons passée a déjà réalisé un bénéfice de + 18 $.

11. Si nous pensons que ce bénéfice est suffisant, nous pouvons en toute sécurité cliquer sur le bouton “Fermer”. Cela signifiera que nous allons fermer notre trade de vente au prix actuel et prendre notre profit pour l’inscrire sur notre compte de trading. Si vous terminez votre transaction (c’est-à-dire entrée et sortie) dans la même journée, c’est une journée de trading et vous êtes un day trader.

12. Une fois l’opération terminée, aucun changement n’est enregistré sur le compte de solde, il est maintenant fixé à un montant supérieur à ce qu’il était avant de conclure une opération car nous avons réalisé un bénéfice.

13. Pour réaliser que notre profit est de l’argent réel et physique, nous pouvons le retirer du compte de trading. Pour ce faire, nous devons cliquer sur le bouton RETRAIT.

14. Maintenant, essayez de faire quelques transactions par vous-même, et vous verrez que c’est assez facile. Il n’y a rien de compliqué à faire de l’argent sur le marché des changes.

Conclusion

Nous y sommes tous! Comme vous le voyez, le processus de création de transactions sur le marché forex moderne est devenu beaucoup plus facile et plus simple qu’il ne l’était il y a seulement dix ans. Lorsque vous vous entraînez et acquérez de l’expérience, il ne vous faudra que quelques secondes pour passer par toutes ces 14 étapes et entrer dans un métier. Un commerçant passe la plupart du temps de travail sur l’analyse du graphique des prix. Vous apprendrez à analyser le tableau des prix pour tirer le meilleur parti de votre métier à partir des prochains articles de formation. Je vais vous expliquer les bases des niveaux de support et de résistance, comment calculer vos objectifs de profit et protéger votre trade contre une perte. Je vous souhaite des bénéfices et j’espère que cet article vous a été utile.