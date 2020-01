Un guide du marketing pour la répression des cookies tiers – Econsultancy

Au cours de l’année écoulée, l’industrie du marketing et de la publicité a été en effervescence en parlant d’un «cookiepocalypse».

Les cookies, ces petites données envoyées par un site Web et stockées sur l’ordinateur de l’utilisateur par son navigateur Web, remplissent de nombreuses fonctions essentielles sur le Web moderne. Ils peuvent être utilisés pour vérifier le compte avec lequel un utilisateur est connecté, enregistrer les pages Web visitées par un utilisateur, conserver les informations précédemment saisies dans un formulaire, etc.

Les cookies de suivi tiers, souvent simplement appelés cookies tiers, peuvent être utilisés pour compiler des enregistrements à long terme de l’historique de navigation d’un utilisateur et créer un profil de ses intérêts, préférences et habitudes – et ont formé l’épine dorsale du numérique l’industrie du marketing et de la publicité, permettant des choses comme le ciblage, le reciblage, le marketing comportemental, la publicité programmatique et bien plus encore. Cependant, ils sont également considérés par de nombreux consommateurs et défenseurs de la vie privée comme une atteinte à la vie privée, car ils ne proviennent pas d’un site Web que l’utilisateur a visité de manière proactive ou avec lequel il a interagi (par conséquent, un «tiers»).

Au cours de la dernière année seulement, trois des plus grands navigateurs Web sur Internet – Safari, Firefox et Chrome – ont pris des mesures pour bloquer ou éliminer progressivement l’utilisation de cookies de suivi tiers par défaut. Des autorités telles que l’ICO et la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) ont également publié des orientations ou rendu des décisions qui indiquent explicitement que la manière dont de nombreux sites Web obtiennent le consentement pour définir des cookies tiers est contraire à la loi. Et les signes suggèrent que cette situation ne fera qu’empirer pour les spécialistes du marketing et les annonceurs.

Avec autant de développements différents, il peut être difficile de garder une trace (ha!) De ce qui se passe exactement et de ce que tout cela pourrait signifier. Voici donc un résumé en pot des principaux développements de la «cookiepocalypse», de leur impact sur le marketing et la publicité, et de ce que les professionnels de l’industrie peuvent et doivent faire à ce sujet.

Contenu:

Le cookiepocalypse: une chronologie

Alternatives à la publicité basée sur les cookies

Formes alternatives de mesure

Sources de données alternatives

Ciblage contextuel