Un guide pour lancer votre première entreprise parallèle sur Upwork

Beaucoup de gens aiment gagner de l’argent tout en restant à la maison et en faisant ce qu’ils veulent. Le meilleur moyen de gagner de cette manière est le Freelance. Vous serez votre propre patron et vous serez responsable de ce que vous faites. Par conséquent, les gens essaient d’entrer en freelance pour gagner de l’argent tout en travaillant à la maison. Dans le monde indépendant, Upwork n’a pas besoin d’être présenté.

C’est un marché réputé et fiable où un pigiste peut vendre des services. Beaucoup de gens essaient de vendre leurs services sur Upwork, mais ils ne le font pas. La seule raison est qu’ils ne connaissent pas la plateforme. Donc, nous allons vous donner un guide qui vous aidera à démarrer Upwork dans la bonne direction.

Sélection d’une catégorie

Beaucoup de gens visent à commencer à travailler sur Upwork, mais ils ne s’en tiennent pas à une catégorie de travail. C’est la plus grosse erreur que font les débutants. Bien que vous puissiez sélectionner différentes catégories et offrir différents services à la fois, ce n’est pas une bonne idée de le faire. La première chose que vous devez savoir est de savoir quelles compétences avez-vous et ce que vous pouvez faire de mieux.

S’il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, il est préférable de sélectionner la meilleure au début. Si vous n’avez aucune compétence ou si vous n’êtes pas très compétent, vous devez d’abord apprendre la compétence. Il est préférable de suivre un cours en ligne et d’apprendre quelque chose.

Comprendre la plateforme

Après avoir sélectionné la catégorie, vous devez comprendre cette plate-forme. Tout d’abord, vous devez effectuer des études de marché. Vous devez savoir ce que les gens veulent pour la catégorie sélectionnée. Si vous êtes écrivain, voyez ce que les gens proposent en matière de services d’écriture et quel est leur prix. Une fois que vous savez tout sur le marché et ce que vous allez livrer, il est temps de lire les conditions générales. Vous pouvez lire les termes d’Upwork pour ne jamais vous tromper. De plus, vous pouvez également voir le montant que vous gagnerez et ce que l’Upwork déduira.

Créer un profil

Après avoir connu le service que vous allez fournir et appris toutes les compétences, il est temps de créer un profil. Lors de la création du profil, gardez à l’esprit que vous devez vous présenter dans le profil car les personnes ou les recruteurs vous jugeront à partir de votre profil. Vous n’aurez pas la chance de les rencontrer, votre profil est donc le seul moyen de les impressionner. Vous devez mettre toutes les informations requises. La compétition sur Upwork n’est pas négligeable. Vous devez montrer vos compétences dans le profil pour obtenir l’approbation. Après avoir rempli le formulaire, vous pouvez postuler et attendre la réponse. Si votre profil a été approuvé, alors Félicitations! Sinon, vous devriez revoir votre profil et voir ce qui manque. Tu ne devrais jamais abandonner. Essayez encore et encore, et vous obtiendrez enfin l’approbation.

Comment obtenir le premier emploi?

Une fois que vous avez un profil approuvé, vous pouvez commencer à chercher un emploi. La première chose dont vous devez vous souvenir est que vous êtes nouveau sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui fournissent leurs services. Donc, vous devez être unique et vous avez besoin d’un argument de vente unique. De plus, en tant que débutant, vous devriez commencer à un faible taux. C’est la tactique la plus importante pour obtenir le premier emploi. Cela attirera des gens et ils prendront le risque.

Lors de la candidature, il est préférable de lire attentivement la description et de répondre en conséquence. Votre proposition doit être personnalisée. N’envoyez jamais de proposition pré-écrite pour chaque travail que vous voyez. Écrivez toujours selon les besoins du client et dites-lui ce que vous pouvez faire pour résoudre son problème. Cela vous aidera à obtenir le premier emploi.

Demande de révision

Les avis sur votre profil montrent la qualité de votre travail. Si vous avez d'excellentes critiques, alors les gens adoreraient vous donner du travail. Vous pouvez demander à vos clients de laisser un excellent commentaire s'ils sont satisfaits de votre travail. Demandez-leur d'écrire sur la qualité du travail. De cette façon, vous obtiendrez d'excellentes critiques de vos clients et vous obtiendrez de nombreuses commandes.

Exécuter la commande

C’est la chose la plus importante que vous soyez débutant ou expert. Vous devez tenir les promesses que vous faites. Assurez-vous de faire tout ce qui est écrit dans la description de poste et que vous avez offert lors de la rédaction de la proposition. Respectez la date limite et terminez le travail avant. Cela vous aidera à fidéliser vos clients et votre profil deviendra attrayant.

Pensée finale

Chaque marché a de la concurrence. Vous devez participer en tant que débutant. Il en va de même pour Upwork. Pour participer à Upwork, vous devez avoir les compétences requises et la capacité de vous présenter. Vous savez que vous avez les compétences requises, mais pour obtenir le poste, vous devez dire au client ce que vous avez. Ainsi, la commercialisation de vos compétences est également importante. Nous avons partagé certaines des étapes ou des conseils pour les débutants qu’ils peuvent suivre pour réussir. Vous pouvez suivre les étapes pour démarrer un débutant. Bonne chance!