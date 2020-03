Un hackathon en ligne organisé pour limiter l’impact des coronavirus en Amérique latine

Faits saillants:

En Uruguay, au Costa Rica, en Argentine et au Venezuela, ils recherchent des idées qui aideront à lutter contre la pandémie.

Ils garantissent que la traçabilité des médicaments sur une blockchain est vitale aux moments critiques.

Maintenant que le monde est confronté à Covid-19, l’écosystème autour de la blockchain a également uni ses forces dans la recherche de solutions permettant de lutter contre le coronavirus en Amérique latine. L’une de ces initiatives est HackCovid19, un hackathon en ligne qui invite les entrepreneurs et les passionnés à développer des alternatives technologiques, basées sur une blockchain, qui aident à résoudre les problèmes causés par la pandémie.

HackCovid19, né dans la communauté des entrepreneurs de solutions de blockchain en Uruguay, est prévu pour le 26 mars, bien qu’il aura des répliques en Le Venezuela, à la même date, tandis qu’au Costa Rica et en Argentine, il se tiendra le 2 avril. L’initiative est soutenue par la startup Aeternity, tandis que l’organisation est portée par les universités de Cordoue, d’Argentine et du Costa Rica.

«Un grand mouvement de solidarité technologique a été formé afin que, grâce à des outils en ligne, vous puissiez penser à des solutions qui aident à atténuer les souffrances de cette pandémie. Nous avons une équipe qui soutiendra les différentes initiatives et travaillera avec les organisateurs pour garantir que les relations de mentorat soient fluides et suffisamment longues pour atteindre les objectifs. Si l’une des propositions concerne la traçabilité, nous serons là pour aider à la mise en œuvre de la technologie blockchain. »

Pablo Coirolo, PDG d’Aeternity Americas.

Coirolo parle également de l’importance de la traçabilité avec une blockchain dans un moment d’urgence comme celui que le monde connaît aujourd’hui est une solution pour localiser avec précision les médicaments, les masques et les fournitures médicales nécessaires, ainsi que le moyen le plus efficace de les distribuer. “En temps de crise, vous devez savoir rapidement comment les fournitures nécessaires peuvent être distribuées pour que tout le monde les ait. La traçabilité permet de prendre des décisions rapides », ajoute-t-il dans une note publiée sur le blog Medium d’Aeternity.

C’est toujours un plaisir pour @aeternity de soutenir un événement aussi précieux que # HackCovid19UY.

Une excellente opportunité pour l’écosystème #blockchain de rechercher des solutions aux différents fronts générés par le #coronavirus en Uruguay.

📌 26 mars, 19 h 00 / https://t.co/dbIYeYB4XM pic.twitter.com/CvtiNJFM3z

– æternity Americas 🌎 (@aeternityame) 21 mars 2020

Le hackathon est divisé en trois étapes, la première permettra de présenter des propositions spécifiques basées sur la résolution des problèmes que le coronavirus a causés dans la région, tels que: accès et gestion des informations publiques, éthique et coexistence, logistique, matériel, biotechnologie et systèmes d’alerte. . Dans l’étape suivante, celle du piratage, Des équipes seront formées pour travailler de manière intensive et en ligne sur les solutions aux problèmes posés. La dernière étape, celle du partage, permettra aux participants de montrer à la communauté les solutions travaillées, à travers une visioconférence publique et ouverte, comme précisé sur le site officiel.

Bien que l’urgence sanitaire liée au coronavirus occupe la scène mondiale, en ce moment, en Amérique latine, d’autres projets basés sur la blockchain sont également recherchés, visant à fournir des solutions dans la prévention et le contrôle des abus, des mauvais traitements et de la violence à la population. les plus vulnérables de la région. L’appel, lancé par le Groupe de la Banque interaméricaine de développement (IDB Lab), est ouvert du 10 mars au 30 juin. Destiné aux entrepreneurs, entreprises, startups, ONG, fondations et personnes qui souhaitent participer individuellement ou en consortium.