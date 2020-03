Un hôtel mis en quarantaine par le coronavirus en Chine s’effondre.

L’hôtel de 80 chambres avait récemment été converti en un point d’accueil et de quarantaine pour les personnes en contact avec des patients contaminés par le nouveau coronavirus Covid-19, selon le journal El Pueblo.

Cubreboca et gel désinfectant, c’est l’obsession à l’époque du coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé a qualifié la propagation du virus de “profondément préoccupante”. Au total, 94 pays sont touchés par COVID-19, qui a causé plus de 3 500 décès et près de 102 000 cas à travers la planète.

La Chine a annoncé samedi 28 nouveaux décès, portant son bilan à 3 070 morts, et a signalé une nouvelle augmentation des cas en dehors de la province du Hubei, où le virus est apparu en décembre.

Le nombre de pollutions en Corée du Sud a dépassé 7 000 (44 morts) samedi, faisant de ce pays le plus touché après la Chine. L’Iran (5 823 cas et 145 morts) et l’Italie (4 636 cas, 197 décès) suivent.

.