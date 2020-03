Un ingénieur Ripple offre son aide aux entreprises

L’apparition du Coronavirus a affecté toute la société. Endommager les personnes infectées par cette maladie, affectant les marchés mondiaux. Par conséquent, la collaboration en cette période difficile pour l’humanité est essentielle, comme le sait bien l’ingénieur Ripple Nik Bougalis, qui a offert son soutien dans le Tweet d’aujourd’hui:

Je travaille à distance depuis plus de 20 ans et je dirige actuellement une grande équipe entièrement distribuée chez @Ripple.

Si vous débutez dans le télétravail – en particulier en tant que manager – et que vous avez des questions, posez-les! Je ferai de mon mieux pour répondre et partager mes idées pour vous aider, vous et votre équipe. # COVID19

– Nik B. (@nbougalis) 16 mars 2020

Une économie de tête

Les effets que le coronavirus a causés dans tous les secteurs de notre vie quotidienne sont impressionnants. Menant, seulement sur le plan économique, à 4 jours d’effondrement total dans les principaux échanges mondiaux, y compris la cryptographie. Et à l’interruption pratiquement absolue des activités commerciales et productives à travers le monde pendant des jours.

Si le meilleur moyen à notre disposition pour lutter contre le coronavirus est l’éloignement social, et donc les mesures de quarantaine, la seule façon de les respecter est de rester chez soi. Ou, en d’autres termes, ne pas assister quotidiennement à nos travaux.

Cela a déjà conduit à la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, ainsi qu’à la décision de plusieurs des plus grandes entreprises mondiales de travailler à domicile à mesure que la crise passe. Un processus pour lequel toutes les entreprises ne sont pas aussi bien préparées que Ripple.

Dans le cas du monde de la crypto, en raison de la nature totalement en ligne des crypto-monnaies, il existe une vaste expérience de travail à distance. Avec des cas tels que Binance, un échange qui prétend ne pas avoir de bureaux physiques, ou Ripple, dont l’ingénieur principal dans le développement de logiciels C ++ a tweeté ce qui suit:

Nik Bougalis est l’un des développeurs les plus importants de Ripple et possède donc une expérience inestimable à l’époque du Coronavirus.

De cette façon, l’un des principaux esprits de Ripple serait de se placer au commandement de ceux qui ont besoin d’aide dans le processus d’adaptation auquel le Coronavirus nous a forcés. Montrer la capacité de faire le bien que chacun de nous a de sa position.

