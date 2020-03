Un investisseur immobilier chevronné veut vous aider à démarrer

Ce forfait de 5 cours peut vous aider à trouver les meilleures opportunités d’investissement sur votre marché.

Mars

7, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

L’immobilier peut être une avenue d’investissement extrêmement lucrative mais, bien sûr, ce n’est pas sans risque. Que vous cherchiez votre première maison ou que vous souhaitiez acheter une propriété à louer, il est important de faire vos recherches. Les meilleurs endroits pour acheter ne sont peut-être pas ceux que vous supposez. Si vous songez à entrer sur le marché immobilier, mais que vous souhaitez en savoir plus, cette Master Class d’investissement immobilier peut être exactement ce dont vous avez besoin.

Ce forfait de cinq cours et 17 heures est dirigé par l’investisseur immobilier et consultant en affaires Symon He, qui a bâti une carrière dans les acquisitions immobilières et la structuration de transactions. Son curriculum vitae comprend tout, d’un directeur mondial des fusions et acquisitions d’Ingram Micro, une entreprise du Fortune 80, à un MBA de Stanford. Aujourd’hui, il accompagne les investisseurs immobiliers privés dans leurs acquisitions et la structuration de leurs transactions. En d’autres termes, il connaît son affaire et il l’a déjà fait.

Dans cet ensemble, il vous donnera une ventilation complète de l’ensemble du processus d’investissement immobilier. De la réalisation d’études de marché et de l’identification des risques d’investissement à l’analyse du potentiel immobilier, il vous apprendra à trier les grandes opportunités des opportunités risquées. De là, il vous donnera une introduction à l’immobilier commercial et aux offres structurantes. Vous bénéficierez même d’un cours intensif sur le développement de partenariats d’investissement en utilisant un cadre éprouvé.

Si vous êtes trépidant mais intrigué par l’idée d’investissement immobilier, pourquoi ne pas apprendre une chose ou deux de Symon. Vous pouvez vous inscrire au Bundle Master Real Estate Investment dès maintenant pour seulement 29 $.

.