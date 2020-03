Un jeu basé sur Ethereum récompense une propagation massive de coronavirus

Bien que ce 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ait déclaré le coronavirus pandémie mondiale, pour certains, il est encore temps de jouer avec cet événement historique. Un groupe anonyme de développeurs se prépare à lancer un jeu basé sur Ethereum où quiconque infecte plus de personnes atteintes de coronavirus gagne.

Bien que cela puisse sembler macabre, le jeu cherche à divulguer des informations véridiques sur la façon dont le virus se propage. L’intrigue du jeu est de propager le coronavirus dans le plus grand nombre de pays possible, en utilisant le nouveau jeton Coronacoin (NCOV), basé sur Ethereum.

Comme l’un des développeurs du projet, Sunny Kemp, a commenté le portail Decrypt, le jeu rassemble les meilleurs attributs du jeu de plateau Risk et de l’application mobile Plague Inc. Cette dernière vise également à exterminer la race humaine .

Le jeu est en cours de développement et pourrait éventuellement être nommé “Plague ETH” lors de sa sortie. Par rapport aux célèbres CryptoKitties, le développeur dit qu ‘”il serait plus amusant de concevoir un virus que de collecter des chats”. L’équipe composée de 7 développeurs prévoit qu’il sera prêt dans 2 à 3 semaines, après avoir effectué des tests exhaustifs de son fonctionnement et dans la mesure où les arts graphiques sont finis.

Le jeu commence avec la planète entière comme la scène d’une débâcle biologique. Les joueurs attendront leur tour respectif pour infecter les pays, tout en concevant leur virus. À chaque tour, celui qui infecte le moins de personnes sera laissé de côté et perdra ses paris coronacoins.

Afin de ne pas se concentrer uniquement sur la mort et la destruction, un facteur éducatif très important est inclus, car pour infecter le plus grand nombre de personnes, les joueurs doivent savoir dans quelles conditions le coronavirus se propage: comment il se propage, quelle est sa réaction à températures environnementales et matérielles, statistiques des malades et des personnes décédées, entre autres. Toutes ces données ont été configurés avec l’aide d’un spécialiste, tel que rapporté par le développeur, de sorte que les modèles de contagion du jeu sont alignés sur la réalité.

Quant à l’approche qui souligne que ces jeux ont tendance à ralentir complètement le réseau Ethereum, le développeur a déclaré être optimiste quant à l’évolutivité d’Ethereum.

Les attentes avec le jeu pourraient augmenter ou changer à mesure que les événements autour du coronavirus se déroulent. L’OMS a déclaré la maladie une pandémie mondiale, tandis que le président Donald Trump a annoncé la suspension des vols d’Europe vers les États-Unis. D’autres pays comme l’Italie et l’Espagne mettent déjà en œuvre des mesures sévères et une quarantaine généralisée.

Le jeton NCOV a une émission totale de 7,6 milliards, équivalent à la population mondiale actuelle. Curieusement, tous les deux jours, les jetons sont détruits en fonction du nombre de personnes signalées tuées par le coronavirus. La moitié de ces jetons ont été distribués dans un largage au cours du mois dernier. L’autre moitié a été distribuée à 20% pour les dons et 30% pour le développement et la chasse aux insectes.

Ce pas le premier développement ludique du coronavirus. Récemment, un artiste a symbolisé 18 chauves-souris infectées par le virus sur la blockchain Ethereum, créant des actifs à collectionner.

Dans le cas d’événements liés à l’écosystème de la crypto-monnaie, ces derniers jours, l’annulation de plusieurs conférences a été annoncée, comme le Blockchain Summit Latam Panama 2020, en raison de dispositions gouvernementales interdisant les foules massives. De même, la conférence Zcon2 tant attendue, suspendue par la Fondation Zcash. En outre, il était connu qu’un développeur qui avait assisté à plusieurs conférences Ethereum était infecté par un coronavirus.