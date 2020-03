Un journal allemand souligne la coopération au développement de logiciels entre Daimler et Volkswagen

Tel que rapporté par un média allemand, un rendez-vous totalement secret avec les dirigeants de Daimler et Volkswagen, à la demande de ce dernier et avec un seul objectif: explorer la possibilité d’une coopération exclusive entre constructeurs pour le développement d’un logiciel commun de contrôle de voitures électriques .

Les problèmes du logiciel qui pilote la Volkswagen ID.3 sont un vrai casse-tête. Bien que le fabricant dispose d’une grande équipe de spécialistes en informatique travailler sans relâche sur le code final pour le mettre en œuvre dès que possible, la vérité est que les jours passent et vite, se rapprochant de plus en plus d’avril.

Pour le quatrième mois de l’année, la société a commencé à installer le nouveau logiciel mais, selon le média allemand “Süddeutsche Zeitung”, la situation actuelle est loin de ce délai initialement marqué. Le même journal allemand souligne une réunion de haut niveau, très secrète, avec l’aide de dirigeants de Daimler et Volkswagen, explorer la possibilité d’un accord pour développer le logiciel ensemble.

Le logiciel de contrôle pour l’électrique de Mercedes et Volkswagen serait un élément commun des constructeurs

Selon la source, il est presque impossible qu’un tel resserrement des liens puisse être provoqué par la loi antitrust, en plus des questions de leadership typiques du projet qui augmenteront l’ego de chacun. Mais, il souligne également qu’une telle réunion a été divulguée et a laissé dans une situation très compromise celles de la star, qui envisageait déjà une association avec celles de Munich, également avec le même développement, un logiciel pour les modèles électriques des deux.

L’idée de l’alliance avec ce besoin signifie sauver un coût très élevé en termes de recherche et développement et d’embauche d’experts IT, associant les équipes des deux ou trois marques concernées, bien que cet avantage ne soit que sur le plan économique. Face à la concurrence la plus directe, c’est un véritable coup dur pour Tesla un nouveau leadership sur le marché de la mobilité durable, et accessoirement pour Volkswagen, la porte des livraisons d’identité s’ouvre.

Le gros problème, dit “Süddeutsche Zeitung”, c’est Mercedes sur la table, qui est celle qui est maintenant en position de choisir le partenaire de cette alliance, Volkswagen ou BMW, ou tout envoyer à la frette et que chaque marque suive son chemin, une autre des grandes possibilités et non jetable.

Le logiciel défectueux de l’ID.3 entraînera les équipements électriques du groupe Volkswagen, selon un journal allemand