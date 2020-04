Un juge rejette la demande de Telegram d’émettre un gramme uniquement aux investisseurs en dehors des États-Unis USA

Un juge fédéral a rejeté la demande de Telegram d’émettre ses jetons Gram aux investisseurs qui ne résident pas aux États-Unis.

Le juge du district sud de New York, P. Kevin Castel, a écrit ce 1er avril que les allégations de Telegram selon lesquelles Vous pouvez émettre vos jetons et vous assurer qu’ils ne finissent pas entre les mains d’investisseurs américains. Le juge a rejeté la demande de la plateforme de messagerie de clarifier son précédent mandat préliminaire.

L’ordonnance a été présentée au dernier stade d’une bataille judiciaire de six mois entre Telegram et la Securities and Exchange Commission (SEC), qui a demandé à la société de suspendre le lancement de son projet de chaîne de blocs, TON. L’idée est d’empêcher Telegram d’émettre ses jetons, appelés Gram, aux acheteurs de sa vente de jetons de 1,7 milliard de dollars en 2018.

Se référant au manque de juridiction de la SEC sur les investisseurs étrangers, Telegram a suggéré qu ‘”elle mettrait en œuvre des garanties pour se protéger contre les acheteurs de placement privé non américains cherchant à revendre des jetons Gram à des acheteurs américains à l’avenir”, y compris une condition selon laquelle les investisseurs non américains ne peuvent recevoir leurs jetons Gram que s’ils ne les vendent pas aux États-Unis, configurant davantage le portefeuille numérique pour exclure les Américains.

Cet argument n’a pas convaincu le juge, qui a écrit ce qui suit:

En se concentrant sur les acheteurs initiaux et leurs accords d’achat de gramme, l’un des points centraux de l’ordonnance du tribunal est perdu, en particulier que la «sécurité» n’était ni l’accord d’achat de gramme ni le gramme, mais l’ensemble du système comprenant les accords d’achat et les ententes et engagements qui accompagnent Telegram, y compris l’attente et l’intention que les acheteurs initiaux distribuent des grammes sur un marché public secondaire.

Le juge n’a pas été impressionné par les mesures proposées pour isoler les investisseurs américains, écrivant que Telegram n’a pas vraiment expliqué comment cela pouvait empêcher les ventes secondaires ou comment cela pouvait légalement modifier les accords d’achat Gramme pour créer cette contrainte.

“(…) Fondamentalement, la blockchain TON a été conçue et vise à garantir et à garantir l’anonymat de ceux qui achètent ou vendent Gram”, a-t-il déclaré. Les investisseurs “pourraient tout simplement nier avoir une adresse établie aux Etats-Unis”, a-t-il ajouté.

L’ordonnance note également que la question de la compétence de la SEC n’a pas été soulevée auparavant par Telegram, ajoutant qu’à ce stade, il est trop tard pour l’examiner.

Gabriel Shapiro, un avocat spécialisé dans la blockchain et la crypto-monnaie, a déclaré à un média que le juge comprenait apparemment très bien la nature de la technologie de la blockchain, notant que Telegram minimise l’importance de sa demande de clarification, exagérant l’efficacité de sa proposition. d’appliquer des “geofences” aux États-Unis. ” À ce sujet, il a expliqué:

Je pense qu’il est clair que le juge Castel est tout à fait d’accord avec la SEC que les arguments post-mandataires de Telegram sur l’extraterritorialité sont “très peu et très tard”. Sa réponse à la demande de clarification de Telegram démontre également une compréhension technologique admirable et un grand scepticisme, car il a reconnu que l’offre de Telegram de sécuriser KYC dans le portefeuille TON ne limitait pas fondamentalement la distribution de jetons Gram via d’autres portefeuilles possibles construits sur le protocole open source TON blockchain.

À la fin de la semaine dernière, Telegram a annoncé qu’il ferait appel de l’ordonnance du juge Castle.

Version traduite de l’article d’Anna Baydakova, publiée sur CoinDesk.