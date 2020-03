Un média allemand pointe la Porsche Taycan pour réduire les émissions du groupe Volkswagen

Si vous deviez choisir entre une Porsche Taycan et une Audi e-tron quattro, nous sommes sûrs que votre réponse serait identique à celle des responsables du groupe allemand. La situation de la Volkswagen ID.3 oblige le géant basé à Wolfsburg à se déplacer et à donner un rôle de responsabilité plus efficace à la berline électrique sportive.

Les mauvais moments sont dans le groupe Volkswagen. Lorsque le scandale du diesel a déjà été effacé de la carte et qu’il vivait presque un état idyllique de tranquillité totale, déployant une offensive de voiture électrique presque sans précédent, le retard continu dans l’arrivée des premières unités de la Volkswagen ID.3 le met sur les cordes au groupe.

Le compact électrique est en charge de conduire une transformation qui, en plus, a une tâche plus qu’importante: celle de débarrasser Volkswagen de lourdes pénalités pour avoir enfreint la limite stricte d’émission. En réalité, cette année, les émissions limites moyennes correspondent uniquement aux nouveaux modèles, mais à partir du 1er janvier 2021, ils sont étendus à la moyenne de toute la gamme.

Le groupe Volkswagen veut que la Porsche Taycan réduise ses émissions pour remplacer l’ID.3

ID Volkswagen à grande échelle. J’essayais de baisser les émissions, mais tant qu’ils ne commencent pas à compter les unités sur les listes de vente de la marque, la stratégie ne fonctionne pas. Tout en recherchant une solution au pacte de mobilité durable, au niveau du groupe, ils recherchent des moyens d’échapper aux amendes, et la Porsche Taycan est a souligné que le bienfaiteur possible, parmi bon nombre de ceux qui dirigent le conseil d’administration d’Herbert Diess.

La berline sport est largement acceptée par les clients Porsche, avec une production assurée de 30 000 unités, pour l’instant, uniquement du carré, un chiffre qui devrait augmenter beaucoup plus avec l’arrivée de Taycan Cross Tourism dans les prochains mois. La batterie des deux modèles est fournie par LG Chem, et ce fournisseur sud-coréen est également l’Audi e-tron quattro, mais il n’y en a pas assez pour les deux modèles.

Conscient de cette circonstance, le journal allemand “Süddeutsche Zeitung” souligne que les responsables de Volkswagen privilégie la voiture de sport électrique au lieu du multisegment des quatre anneaux, la raison de l’arrêt de la production de l’e-tron quattro. C’est-à-dire, pour résoudre un problème, un autre est causé, deux modèles non conformes le rôle de la Volkswagen ID.3, celle qui a vraiment un prix de masse et qui peut rediriger la situation.

Volkswagen confirme qu’elle maintient le lancement de l’ID.3 pour cet été