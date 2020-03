Un moyen simple de réduire l’empreinte carbone de votre entreprise

Arcadia rend les solutions d’énergie propre plus accessibles.

Mars

28, 2020

3 min de lecture

Bâtir une entreprise demande beaucoup de travail et de dévouement. Bâtir une entreprise tout en réduisant votre empreinte carbone est encore plus difficile. Vous ne pensez peut-être pas à la durabilité pendant que vous développez votre entreprise, mais vous devriez peut-être le faire. En fait, la durabilité pourrait avoir un impact positif sur vos résultats. Si vous voulez commencer facilement, Arcadia crée des solutions d’énergie propre qui soutiennent la planète sans vous obliger à faire grand-chose. De plus, cela ne vous coûtera pas un sou de plus.

Le réseau électrique national est rempli d’énergie sale provenant de combustibles fossiles et d’autres sources non durables. Toute cette énergie sale fait de l’électricité le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Arcadia s’efforce de contrebalancer tous ces déchets en facilitant incroyablement le choix des énergies propres.

Que vous travailliez dans un petit bureau ou à la maison, le passage à une énergie propre peut réduire votre empreinte carbone de plus de 40%. C’est un impact énorme, et vous n’avez même pas à changer de fournisseur d’énergie. En quelques clics, vous pouvez intégrer Arcadia à votre compte de services publics existant et commencer à faire correspondre votre consommation d’énergie avec des sources propres. Découvrez comment cela fonctionne:

Comment Arcadia réduit votre empreinte carbone.

Les principaux domaines d’intervention d’Arcadia sont l’énergie éolienne et l’énergie solaire communautaire. Ils s’associent avec des parcs éoliens à travers les États-Unis mettre un vaste réseau d’énergie éolienne à la disposition de toute personne ayant une facture d’électricité. Leur plate-forme s’intègre à votre service public actuel pour surveiller la quantité d’énergie que vous utilisez, puis la fait correspondre avec des certificats d’énergie renouvelable (CER). Les CER éoliens sont la norme nationale pour suivre la quantité d’énergie propre qui arrive sur le réseau électrique, de sorte que chaque REC que vous générez rapproche le marché national de l’énergie 100% propre.

Le programme solaire communautaire d’Arcadia rend également le solaire plus accessible. Plus des deux tiers des Américains ne peuvent pas accéder à l’énergie solaire sur le toit, le principal moyen d’exploiter l’énergie solaire. En s’associant à des parcs solaires au sol, Arcadia permet à tous – même à ceux qui vivent en appartement – d’avoir accès au réseau solaire. Que vous recherchiez une solution énergétique plus propre pour votre maison ou votre bureau, Arcadia permet d’apporter de l’énergie solaire dans votre vie sans avoir à vous soucier des contraintes et des dépenses d’un système de toiture.

Ils gèrent actuellement des projets solaires communautaires dans sept États, permettant aux familles et aux entreprises d’économiser de l’argent avec des crédits solaires.

Des projets comme le solaire communautaire ont inspiré les utilisateurs d’Arcadia à s’impliquer plus activement dans la cause également. Des gens comme Kate Loam, une activiste environnementale, canalisent leurs économies dans la construction de communautés d’individus partageant les mêmes idées et dédiés à réduire leur empreinte carbone. Ils le paient en avant.

Arcadia est facile à utiliser et ne vous coûtera rien à me dire.

La chose importante à noter est qu’Arcadia ne vous coûtera pas plus que ce que vous payez actuellement pour l’électricité. De plus, l’installation ne prendra que quelques minutes et vous pouvez payer votre facture via Arcadia sans frais de carte de crédit. Une personne qui est récemment passée à Arcadia s’est émerveillée de la facilité de mise en œuvre dans sa vie:

“Arcadia est facile à utiliser, complet et efficace pour proposer des alternatives. Nous ne sommes donc pas à la merci des sociétés de services publics traditionnelles et nous permet d’utiliser notre voix sous forme de paiement pour encourager davantage de sources d’énergie renouvelables. Merci Arcadia!”

Gérer une entreprise durable ne doit pas être difficile.

.