Un nombre record de Londoniens quittant la capitale pour le nord de l’Angleterre

Le nombre de Londoniens déménageant pour acheter des maisons en dehors de la capitale a augmenté de 78% au cours des 10 dernières années, et les jeunes professionnels mènent l’exode.

Une nouvelle étude de Hamptons International a révélé une nouvelle tendance émergente chez les habitants de Londres et montre comment le marché du logement du pays continue de se rééquilibrer à travers les régions.

Selon les statistiques, 73000 personnes vivant dans la capitale ont choisi d’acheter une propriété ailleurs en 2019, soit plus de 10000 par rapport à il y a cinq ans et environ 32000 par rapport à il y a 10 ans en 2009.

Et ils ne se déplacent plus seulement vers des villes commutables autour de Londres. L’année dernière, le nombre le plus élevé de Londoniens s’est déplacé vers le nord du pays avec 13%, contre seulement 1% il y a dix ans. Un autre 15% a déménagé dans les Midlands.

Bien que la proportion la plus élevée (69%) se soit maintenue dans le sud lorsqu’ils ont dit au revoir à la capitale, il s’agit d’une baisse importante par rapport à 92% en 2009.

Qu’est-ce qui se cache derrière le virage vers le nord?

Des prix: Les prix élevés des maisons à Londres et dans les environs signifient que la propriété est inaccessible pour beaucoup, tandis que les options sont beaucoup plus grandes dans le nord et les Midlands, ou même dans des emplacements commutables dans une moindre mesure. Non seulement cela, mais la valeur des propriétés dans le nord et les Midlands devrait augmenter au cours des cinq prochaines années beaucoup plus rapidement qu’à Londres, de sorte que les perspectives d’investissement sont beaucoup plus prometteuses.

Selon les statistiques, près d’un quart (24%) de ceux qui ont quitté Londres pour acheter une propriété en 2019 étaient des primo-accédants, contre 22% en 2016 et seulement 14% en 2013. Même avec les réductions de droits de timbre et l’aide à Achetez, le changement montre comment les attitudes des gens à l’endroit où ils veulent posséder leur première maison changent.

Emplois: Bien que les prix des logements loin de la capitale aient toujours été plus abordables, cela n’explique que partiellement le changement. Un autre facteur contributif majeur est l’emploi – un grand nombre de grandes entreprises ont délocalisé ou ouvert de nouveaux bureaux dans le nord et les Midlands au cours des dernières années, apportant plus d’investissements et de perspectives d’emploi dans ces régions. Alors que le vivier de talents dans ces domaines a augmenté – de manière marquée à Manchester, Liverpool, Leeds, Birmingham, Nottingham et ses environs – il en va de même pour les perspectives d’investissement et l’attractivité de ces domaines.

Ceci est une autre conclusion importante de la recherche de Hamptons: l’âge moyen d’un habitant de Londres achetant une propriété ailleurs est tombé à son plus bas niveau à seulement 39 ans, contre 47 en 2009. Alors que les gens étaient plus susceptibles de dépenser une proportion importante de leur carrière vit dans la ville avant de s’installer ailleurs, cela prouve que l’amélioration des perspectives d’emploi en dehors de Londres signifie que les gens peuvent se déplacer à un âge plus jeune.

Qualité de vie: La vie en ville a connu un renouveau ces dernières années, les gens recherchant des endroits pratiques pour vivre près du travail, et beaucoup de choses se passent socialement également. L’investissement dans les villes et les centres-villes en dehors de Londres a conduit à des améliorations significatives dans les transports publics, les options immobilières, les niveaux de pollution et les espaces verts ces dernières années, et l’accessibilité financière accrue signifie que les gens peuvent profiter d’une meilleure qualité de vie dans ces zones.

Quels sont les meilleurs endroits pour investir en dehors de Londres?

Londres sera toujours l’un des premiers endroits où les gens pensent à l’investissement immobilier, en particulier les investisseurs étrangers. Historiquement, le marché immobilier y est fort et la demande de location sera toujours élevée, donc si vous choisissez la bonne partie du capital, vous pouvez toujours faire de bons rendements.

Cependant, que vous soyez un acheteur pour la première fois qui cherche à accéder à l’échelle de la propriété à un prix abordable, ou un investisseur à la recherche de bons rendements ainsi que de perspectives d’appréciation du capital, il existe un potentiel de plus grande valeur loin de Londres.

Alors que les prix des logements devraient augmenter le plus dans le nord-ouest au cours des cinq prochaines années, ils sont encore beaucoup plus abordables que dans le sud, donc une excellente perspective d’investissement quel que soit le type d’acheteur que vous êtes. Il vaut toujours la peine de regarder quels investissements, programmes de régénération et améliorations des transports sont en cours ou prévus pour une zone pour vous aider à prédire comment cela pourrait fonctionner, ainsi que pour vous assurer que les perspectives de location – le cas échéant – sont élevées.

Pour plus d’informations sur certaines des villes les plus excitantes en dehors de Londres, consultez nos guides régionaux. Vous pouvez également parcourir nos opportunités d’investissement ici, dont beaucoup sont ouvertes aux investisseurs et aux propriétaires occupants.