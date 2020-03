Un nouveau firmware prolonge la vie des mineurs Antminer E3

Faits saillants:

Antminer E3 a cessé d’être rentable dans Ethereum Classic en raison des limitations de la mémoire vidéo.

Le nouveau firmware prolonge la durée de vie du mineur, mais peut encore devenir obsolète.

Les Antminer E3 de Bitmain ont pris vie et montrent à nouveau des signes de rentabilité sur le réseau Ethereum Classic. Après que ces appareils sont devenus obsolètes le mois dernier, la directive Bitmain a publié un nouveau firmware qui prolonge leur fonctionnement.

Le logiciel est désormais disponible en téléchargement sur le site officiel de Bitmain, sous le nom de fichier E3_20200313_V520.tar.gz. À son tour, le firmware a été testé par des experts du portail 2miners, qui ont vérifié que fonctionne sans problème pour exploiter les réseaux avec l’algorithme Ethash.

Cette mise à jour permettra une plus grande efficacité dans l’utilisation de la mémoire du mineur E3, une fonction qui détermine combien de temps le mineur restera actif. Cependant, l’Antminer E3 possède toujours une mémoire vidéo de 4 Go, qui n’a pas été mise à jour par Bitmain et a une durée de vie limitée. Autrement dit, ce mineur sera à nouveau en désuétude au cours de cette 2020, jusqu’à ce que Bitmain décide de lancer une nouvelle génération d’ASIC pour exploiter l’algorithme d’Ethereum et d’Ethereum Classic.

Fin février, les mineurs d’Ethereum Classic ont signalé que leurs appareils Antminer E3 avaient une baisse brutale de leur puissance de traitement. En conséquence, ils n’étaient plus en mesure d’exploiter de nouveaux blocs et de réaliser des bénéfices pour leurs activités en ligne. Après une enquête approfondie, il a été conclu que la mémoire vidéo de 4 Go de ces appareils avait atteint sa limite.

Conscient de la mémoire vidéo et du hashrate

Les appareils de minage pour Ethereum Classic et Ethereum doivent télécharger une grande quantité de données sur la blockchain pour exploiter leurs blocs. Par exemple, ils doivent avoir accès à un fichier appelé DAG qui contient toutes les informations de chaque époque de la blockchain, composé des 30 000 derniers blocs. Si l’appareil avec lequel vous effectuez une extraction – qu’il s’agisse d’un ASIC, d’un processeur ou d’un GPU – ne dispose pas d’une grande mémoire vidéo, vos capacités d’exploration sont limitées.

C’est ce qui s’est passé au mois de février, laissant les mineurs Bitmain du réseau Ethereum Classic hors compétition. Comme si cela ne suffisait pas, ces limitations menacent également de rendre Antminer E3 obsolète sur la blockchain Ethereum; un fait attendu par les experts dans les prochains mois. Avec le nouveau fimware, la durée de vie utile de ces appareils a été prolongée et les mineurs des deux réseaux pourront continuer à les utiliser jusqu’à nouvel ordre.

La réintégration de l’Antminer E3 se produit cependant à une période où l’exploitation minière à Ethereum Classic est affectée par la réduction de la récompense de bloc. La semaine dernière, le mécanisme a réduit les bénéfices miniers de 20%, compromettant la rentabilité de ces activités.

L’impact a été tel qu’en moins de 24 heures, Ethereum Classic a perdu près de 40% de son taux de hachage; un chiffre qui confirmerait la déconnexion des équipements miniers qui ne génèrent pas suffisamment de profit. Les CPU et GPU les moins chers ont été les plus touchés par le manque de puissance de calcul, ce qui ne lui permet pas de générer suffisamment de revenus pour couvrir les coûts d’exploitation.

Mais ce ne sont pas les seuls appareils qui ont été exclus du jeu, car l’Antminer E3 ne présente pas non plus de bonnes performances dans l’état actuel d’Ethereum Classic. Si l’on tient compte du fait que l’Antminer E3 a une puissance de traitement de 190 MH / s, avec un taux électrique minimum de 0,3 $ par kWh, le calculateur WhatToMine indique que les mineurs perdront jusqu’à 6 $ par semaine s’ils exploitent actuellement le réseau.

De cette façon, les équipes d’Innosilicom, l’A10 ETHMaster, seraient les seules à générer encore des bénéfices en exploitant Ethereum Classic. Une situation qui pourrait changer à l’avenir si la difficulté de l’exploration du réseau diminuait et que la valeur de l’ETC augmentait, une crypto-monnaie dont le marché a également été affecté par la pandémie de coronavirus.