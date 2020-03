Un nouveau livre promet l’histoire de l’une des grandes rivalités technologiques – .

Samsung et Apple sont de féroces rivaux dans le jeu sur smartphone depuis des années, chacun prêtant une attention intense à ce que l’autre fait, puis insistant fortement pour qu’il ne fasse rien de tel.

Un nouveau livre qui sera publié la semaine prochaine, Samsung Rising: The Inside Story of the South Korean Giant That Set Out to Beat Apple and Conquer Tech, promet un récit fascinant de la concurrence entre chaque entreprise alors qu’elle grimpe au sommet du monde marché des smartphones. Le livre sortira le 17 mars.

En ce qui concerne les anecdotes révélatrices, vous auriez du mal à en trouver une qui offre un résumé plus juste de la bataille de plusieurs années entre Samsung et Apple que celle que Geoffrey Cain inclut dans son nouveau livre Samsung Rising, qui devrait être publié la semaine prochaine.

Comme une sorte de ralliement des troupes pour rappeler à Samsung qui ils devraient considérer leur ennemi public # 1, Samsung a eu recours à un moment donné à la livraison de camions de pommes dans ses différents bureaux. Les employés ont ensuite été encouragés à attraper une pomme des piles qui ont été placées dans les salles de pause et à en prendre une bouchée alors que la bataille des smartphones de l’entreprise contre l’iPhone faisait rage. L’acte physique de prendre une bouchée d’une pomme était censé représenter la quête sans fin de prendre une bouchée métaphorique d’une autre pomme beaucoup plus grosse. “Nous avions un objectif”, a déclaré un responsable anonyme de Samsung dans le livre, qui sera publié le 17 mars. “Battre Apple. Je ne plaisante pas. “

Samsung Rising: The Inside Story of the South Korean Giant That Set Out to Beat Apple and Conquer Tech est basé sur les reportages de Cain en Corée du Sud pour des médias tels que The Economist, The Wall Street Journal et Time. Des centaines de sources ont été interrogées pour le livre, dont un expert a été publié au cours du week-end par The Daily Mail. Il se concentre sur le selfie Ellen DeGeneres Oscars et fournit des couleurs à ce moment-là, le présentant comme une sorte de point culminant dans la lutte de l’entreprise contre Apple. (Fait amusant: ce que beaucoup de gens ne savaient pas de l’image d’Ellen et des acteurs qui ont tourné dans le monde entier, c’est que Samsung a dû apprendre à Ellen comment, ah, utiliser son téléphone.)

Sur la base de l’extrait, il s’agit d’un livre d’affaires qui se lit moins comme un et a plus le ton aéré et non pelucheux d’un roman. Il y a des friandises intéressantes partout, comme celle du premier smartphone premium de Samsung qui a été lancé mi-2010, trois ans après l’iPhone inaugural.

Samsung a décidé de l’appeler Galaxy S après que l’un des dirigeants de l’entreprise eut dégusté une bouteille de vin rouge qui coûtait 95 $ et avait Galaxy à son nom. Il pensait que le mot véhiculait une sorte d’air de luxe, et c’est ainsi que la gamme de téléphones de la série S de Samsung, qui connaît un succès fou, a reçu son nom.

