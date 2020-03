Un nouvel élan pour la politique de l’UE en matière d’alcool à partir de 2020 et au-delà

La nouvelle décennie présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour la politique de l’UE en matière d’alcool.

L’intérêt formel de la Commission européenne pour la politique de l’alcool continue apparemment de décliner régulièrement, avec une réduction des actions spécifiques, des pistes de travail et des réunions. Malgré cette sombre tendance, la politique de l’alcool est peut-être plus affectée que jamais par la politique de l’UE, avec plusieurs dossiers en cours qui pourraient considérablement améliorer la capacité des pays de l’UE à mettre en œuvre et à appliquer des politiques efficaces et ambitieuses en matière d’alcool. Voici quelques-unes des principales tendances à surveiller en 2020 et au-delà.

L’essor du marketing digital

Le thème du marketing numérique de l’alcool est en train de revenir lentement à l’ordre du jour à Bruxelles. Brossé sur le côté lors de la discussion sur la directive sur les services de médias audiovisuels, le sujet a fait un retour en force dans les conclusions du Conseil sur la politique en matière d’alcool en 2017.

En 2020, le processus de réforme de la directive sur le commerce électronique commencera. La directive pourrait avoir des implications de grande portée sur la capacité des États membres de l’UE à appliquer les restrictions nationales de commercialisation de l’alcool. Datant de l’an 2000, les juridictions nationales ont de plus en plus de mal à interpréter ce que la directive signifie pour le marketing numérique moderne. Cela existait à peine en tant que phénomène lorsque la directive a été adoptée pour la première fois.

La prévention du cancer à l’ordre du jour

L’une des promesses phares de la Commission européenne pour le nouveau mandat est de développer un plan contre le cancer, appelé le plan européen de lutte contre le cancer. Le processus formel a commencé le 4 février 2020 avec un grand lancement au Parlement européen. Jusqu’à présent, la Commission transmet des messages mitigés concernant le rôle de la prévention de l’alcool dans le plan: les documents officiels identifient clairement la consommation d’alcool et d’alcool comme une cause de cancer qui doit être combattue. Dans le même temps, la commissaire a eu tendance à laisser de côté l’alcool dans ses discours, soulevant des inquiétudes quant à la force de l’engagement politique envers la prévention de l’alcool.

UE: Lancement de la consultation sur le «Plan de lutte contre le cancer»

Le processus représente néanmoins une possibilité clé pour la communauté du contrôle de l’alcool. Il est grand temps que la politique et la politique rattrapent la solide connaissance scientifique de l’alcool comme facteur de risque clé du cancer. La communauté de la prévention et du contrôle de l’alcool doit faire entendre sa voix et s’assurer que la Commission est convaincue que la prévention de l’alcool est un élément essentiel du plan européen de lutte contre le cancer.

Le déclin des anciennes industries

La politique en matière d’alcool a longtemps été caractérisée par une forte pression exercée par les lobbies sur les intérêts acquis de l’industrie de l’alcool. Certains pourraient même aller jusqu’à appeler cela des tentatives de capture d’entreprise de secteurs politiques complets. Dans ce domaine, le secteur du vin en prend probablement le prix. Forte de son emprise sur les politiques et acteurs agricoles à travers l’Europe, et d’étroites relations formalisées avec la puissante Direction de l’Agriculture à Bruxelles, la filière viticole est habituée à faire son chemin. Il suffit de regarder les subventions moelleuses du budget de l’UE que l’industrie du vin a réussi à assurer, peut-être plus remarquablement plus de 250 millions d’euros par an pour commercialiser leurs produits en dehors de l’UE.

Cela a conduit à une situation plutôt incrédule où les contribuables subventionnent certains des plus grands producteurs de champagne au monde pour assister à des foires de nourriture et de boissons (alcoolisées) chères et, s’ils le souhaitent, bombarder des jeunes du monde entier avec des publicités pour leurs produits. Lorsque la solidité financière de cette politique a été remise en cause par la Cour des comptes européenne, la réponse a été que l’industrie du champagne souffrait depuis la crise financière et avait besoin de soutien. Heureusement, la situation a conduit plus que la communauté de la prévention et du contrôle de l’alcool à remettre en question l’influence de l’industrie de l’alcool dans l’élaboration des politiques.

Il existe des tendances similaires dans de nombreux États membres de l’UE, où les industries nationales de l’alcool étendent de manière excessive leur influence et subissent des contrecoups. La débâcle publique française entourant le mois de janvier sec vient à l’esprit. Même si l’industrie du vin a réussi à empêcher le soutien de l’État à la campagne, leurs actions ont contribué à accroître sa visibilité et à affaiblir leur crédibilité dans la nouvelle décennie.

Au printemps, le Parlement européen aura la possibilité de voter pour mettre fin aux subventions à la publicité et à la promotion du vin. Heureusement, l’emprise de l’industrie vinicole sur le débat à Bruxelles semble plus faible qu’elle ne l’a jamais été – dans l’ensemble, une évolution bienvenue dans l’intérêt public.

Nouveaux États membres, nouvelles politiques?

Le fait que l’UE se compose désormais de 27 États membres pourrait avoir un impact plus important sur la politique en matière d’alcool que beaucoup pourraient le croire au départ.

L’élargissement de l’UE à partir des années 90 et dans les années à venir a amené des États membres dépourvus de solides industries de l’alcoolisme bien implantées et dotés d’une histoire de politiques de santé publique ambitieuses. Cela se fait de plus en plus sentir à Bruxelles, notamment à mesure que des fonctionnaires des nouveaux États membres entrent dans la fonction publique, améliorant ainsi les connaissances et la compréhension des politiques de santé publique au sein de la Commission.

Le vote sur le Brexit a également contribué à changer l’ambiance à Bruxelles sur la subsidiarité et le rôle de l’UE. Il est de plus en plus reconnu que de nombreux États membres souhaitent adopter des politiques de santé publique plus strictes que ne le permettent les lois européennes en vigueur. L’idée d’une harmonisation complète de la politique en matière d’alcool est de plus en plus remplacée par la reconnaissance que les États membres pourraient avoir des motifs raisonnables de faire avancer des politiques en matière d’alcool plus ambitieuses que leurs voisins. Plus important encore peut-être, il est de plus en plus admis que l’UE ne devrait pas faire obstacle à de telles ambitions.

La montée des champions nationaux de la politique de l’alcool

Là où la politique européenne en matière d’alcool est restée en stase, des développements intéressants de la politique en matière d’alcool ont eu lieu au niveau national. Les gouvernements soucieux de la santé publique ont entrepris de lutter contre l’industrie de l’alcool et ont adopté une législation révolutionnaire. Les États membres déjà en première ligne ont également réussi à maintenir leur niveau élevé de protection.

La Lituanie a augmenté l’âge d’achat de l’alcool à 20 ans et interdit toute publicité pour l’alcool; L’Irlande a voté pour des avertissements sanitaires obligatoires sur les bouteilles d’alcool, informant du lien entre l’alcool et les cancers mortels; L’Écosse a introduit un prix minimum de l’alcool; La Suède et la Finlande ont réussi à maintenir leurs monopoles de vente au détail d’alcool malgré de fortes attaques, et le modèle obtient de plus en plus de mentions positives dans les discussions mondiales; et en Tchéquie, un nouveau champion de la politique en matière d’alcool a vu le jour, où le gouvernement prend des mesures concrètes pour mettre en œuvre des mesures plus strictes en matière de politique en matière d’alcool – notamment une augmentation des taxes sur l’alcool et une meilleure réglementation de la commercialisation de l’alcool, en réponse aux coûts sociétaux élevés. Tous ces développements ont repoussé les limites de ce que l’on pensait auparavant possible dans le contexte de l’UE.

Cela renforce les arguments en faveur d’une politique nationale en matière d’alcool et facilite la route aux autres pays qui souhaitent suivre. Elle aura également sans aucun doute un effet sur la politique de l’UE en matière d’alcool au cours de la prochaine décennie.

Le combat ne fait que commencer

Les signes positifs en 2020 ne signifient pas que le combat est terminé. Les précurseurs de la politique nationale en matière d’alcool atteignent les limites de ce qui est possible en vertu des règles et réglementations actuelles au niveau de l’UE. Les intérêts économiques profondément ancrés lutteront bec et ongles contre les développements positifs. L’an dernier, l’industrie de l’alcool a déclaré plus de 10 millions d’euros de dépenses pour faire du lobbying auprès des institutions européennes. À Bruxelles, une opposition s’est déjà dressée contre le plan phare européen de la Commission européenne contre le cancer.

Les organisations de santé publique et les mouvements sociaux l’ont déjà fait et peuvent le faire à nouveau, mais il faut que davantage d’organisations nationales de la société civile s’engagent également dans la politique de l’UE. Tout commence par la simple prise de conscience que la politique de l’UE affecte la politique nationale et que la politique nationale en matière d’alcool et les priorités politiques nationales peuvent affecter l’UE.