Un nouvel élan pour les emprunteurs sur les prêts hypothécaires variables avec la baisse des taux d’intérêt

La Banque d’Angleterre a pris la décision sans précédent de réduire les taux d’intérêt pour la deuxième fois en un peu plus d’une semaine, à un niveau record de 0,1%.

Dans une réponse d’urgence à la pandémie de coronavirus, la baisse signifie que les taux sont maintenant au niveau le plus bas jamais enregistré. L’industrie attend maintenant la confirmation des prêteurs sur ce que cela signifie pour les taux hypothécaires, mais nous pouvons supposer que les emprunteurs sur tracker et les taux variables verront bientôt une autre réduction de leurs paiements hypothécaires.

Les emprunteurs avec des hypothèques trackers (où le taux suit le taux de base) verront sans aucun doute une baisse de leurs taux d’intérêt. Par exemple, la dernière réduction permettra en théorie aux emprunteurs d’économiser 150 000 £ de 10 £ de plus par mois. Cela s’ajoute aux 35/40 £ par mois suite à la dernière baisse du taux de base il y a seulement neuf jours. Les emprunteurs bénéficiant d’une hypothèque de suivi avec un «collier» pour empêcher un taux hypothécaire de descendre en dessous d’un certain niveau devront vérifier si cette dernière réduction de taux leur sera avantageuse.

Les prêteurs peuvent également réduire le taux variable standard (SVR) ou les prêts hypothécaires à escompte, mais il n’y a aucune garantie. Les emprunteurs doivent vérifier les termes et conditions de leur hypothèque. En cas de doute, parlez-en à votre prêteur.

Tarifs réduits pour les remortgage

Les emprunteurs à taux fixe ne bénéficieront pas immédiatement de la dernière baisse. Cependant, s’ils approchent de la fin de leur mandat, ils devraient commencer à examiner leurs options pour obtenir un nouveau contrat de réhypothèque à taux fixe bas.

Simon Gammon, associé directeur de Knight Frank Finance, a déclaré: «La deuxième baisse du taux de base de la Banque d’Angleterre en quelques jours signifie que quiconque sur une hypothèque tracker verra une réduction immédiate de ses dépenses.

«Dans de nombreux cas, il se répercutera progressivement sur les produits à taux fixe. Mais avec les prêteurs sous pression financière provoquée par la propagation de Covid-19, leur approche est peu susceptible d’être uniforme. »

«L’activité sur le marché hypothécaire était déjà à son plus haut niveau en quatre ans avant la première baisse à 0,25% la semaine dernière. Il est probable que cette réduction soutiendra la poursuite des activités de remortgaging. “

Vérifiez la meilleure offre

La dernière baisse des taux d’intérêt devrait stimuler le marché des hypothèques. De nombreuses personnes pourraient désormais retarder les décisions de déménagement et rechercher la sécurité en ces temps incertains.

Certains prêteurs ont récemment augmenté leurs taux hypothécaires SVR et tracker. Par conséquent, les emprunteurs ne devraient pas non plus automatiquement supposer qu’ils feront des économies. Ils sont invités à vérifier leurs offres et à déterminer si le remortgaging à un taux fixe offrira des économies importantes.

Les emprunteurs qui demandent un prêt hypothécaire devraient envisager sérieusement de choisir une variable plutôt qu’un taux fixe. En cas de doute, parlez à un conseiller hypothécaire pour déterminer le type de prêt hypothécaire le mieux adapté à votre situation personnelle en ce moment.

Chez BuyAssociation, nous nous spécialisons dans les opportunités d’investissement immobilier au Royaume-Uni. Nous travaillons également avec plusieurs partenaires, dont des spécialistes hypothécaires, avec lesquels nous pouvons vous mettre en relation. Appelez-nous au +44 (0) 333 123 0320 (UK) ou +852 2554 5509 (HK) pour plus d’informations.