Un nouvel onglet de page d’accueil! Qu’est-ce qu’Econ Learn? – Econsultancy

C’est en fait l’intérêt d’un nouvel élément du site appelé Econ Learn, qui regroupe toutes nos informations sur l’évaluation des compétences, l’apprentissage en ligne et la formation en face-à-face en un seul endroit. Nous voulons faciliter la maîtrise de la discipline en constante évolution du marketing moderne.

À la base, Econsultancy a toujours été une entreprise «apprenante».

Nous avons commencé comme un forum où une nouvelle génération de spécialistes du marketing pouvait parler de canaux «numériques», poser des questions et essayer de déterminer si un taux de clics de 8% pour les bannières publicitaires était bon ou mauvais.

C’était il y a vingt ans, et bien que les mots soient les mêmes – marketing, numérique, commerce électronique – les responsabilités des spécialistes du marketing ont augmenté et se sont transformées presque au-delà de la reconnaissance.

Notre pratique d’apprentissage a changé avec eux.

Les petits cours de référencement dans nos bureaux de Londres sont devenus une entreprise de formation internationale qui offre un apprentissage en face à face à des entreprises comme Dyson, Unilever et UPS.

En 2013, le Manifeste du marketing moderne a commencé un voyage pour définir les compétences et les capacités requises par la discipline. Aujourd’hui, le modèle M3 sous-tend notre bibliothèque de modules de microlearning, de cours de plongée profonde et de cours accrédités Fast Tracks en marketing numérique et moderne.

Le marketing évolue si rapidement qu’il peut être difficile de savoir quoi faire ensuite. Pour aider les responsables marketing individuels et des organisations entières, nous avons développé le Digital Skills Index, qui indique aux responsables marketing individuels et aux organisations entières où concentrer leur temps et leurs ressources.

Ce voyage pour définir les compétences ne s’arrête jamais. C’est le défi et la beauté du marketing moderne. Nous sommes honorés d’être une ressource pour vous, et nous continuerons d’ajouter de nouveaux contenus d’apprentissage et des façons de les consommer.

