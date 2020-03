Un officiel de Banxico teste positif pour le coronavirus

La Banque du Mexique (Banxico) a rapporté mardi qu’un de ses responsables avait été testé positif pour le coronavirus après avoir participé à une convention bancaire massive, à laquelle assistaient également le président du pays, Andrés Manuel López Obrador et des cadres du secteur financier. La 83 Convention de banque s’est tenue les 12 et 13 mars à Acapulco, Guerrero, et des personnalités telles que le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera; le président de l’Association des banques, Luis Niño de Rivera; le sous-secrétaire aux finances, Gabriel Yorio; et le gouverneur de Banxico, Alejandro Díaz de León.

La Banque du Mexique, qui n’a pas identifié la personne infectée, bien qu’elle ait précisé dans un communiqué que l’infecté n’a pas présenté de symptômes graves et est isolé à son domicile. En outre, il a ajouté qu’aucun des cinq membres de son conseil d’administration ne présentait de symptômes de la maladie.

Malgré les mesures de distance sociale recommandées par les autorités, lors de la Convention bancaire, les gens se sont vus se saluer avec un baiser et un câlin. Lors de l’événement, un gel antibactérien a été distribué à divers endroits et des couvertures ont été placées dans lesquelles des recommandations ont été formulées telles que le lavage fréquent des mains, le fait de ne pas cracher, de ne pas toucher le visage et d’éviter les salutations des mains.

López Obrador a rejeté lundi les critiques pour avoir dirigé des événements officiels au cours desquels il avait eu un contact direct avec la foule, contrairement aux conseils de son propre gouvernement.

]]>.