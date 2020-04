Un passage au numérique mais avec moins de ressources, les marketeurs ont-ils les compétences pour réagir? – Econsultancy

En examinant les résultats de la plus récente enquête sur l’impact sur les entreprises de Covid-19 de Econsultancy and Marketing Week (la troisième itération, le 25 avril), plusieurs statistiques se sont démarquées lorsque juxtaposées:

Seuls 6% des répondants des grandes organisations (revenus annuels supérieurs à 50 millions de livres sterling) ont déclaré qu’ils investissaient davantage dans le marketing pour «saisir l’opportunité».

Pourtant, 19% des grandes organisations augmentent ou ajoutent de nouvelles dépenses pour «des initiatives stratégiques telles que la transformation numérique ou la restructuration».

Cinquante-deux pour cent des grandes organisations réduisent leur budget marketing pour «vivre pour combattre un autre jour».

Pourtant, 23% augmentent les dépenses en technologie et en infrastructure.

Et comme contexte supplémentaire pour tout cela, seulement 2,5% des grandes organisations augmentent les dépenses pour les nouvelles embauches. En fait, 81,9% réduisent les dépenses ici.

L’un des thèmes principaux ici pourrait être le passage au numérique, comme beaucoup l’ont prédit, en particulier à court terme. En effet, l’enquête montre également une nouvelle emphase de la messagerie sur les services numériques (54% des grandes organisations) et plus de répondants réduisant les budgets pour les médias hors ligne (59%) que les médias numériques (26%).

Mais cette statistique sur les nouvelles embauches, bien que tout à fait compréhensible et évidente, combinée à un investissement relativement stable dans le numérique, me fait penser que les spécialistes du marketing vont enfin devoir suivre la voie de l’agilité.

J’utilise «agile» de manière assez lâche ici (certains lecteurs peuvent soupirer), pour signifier se déplacer rapidement et facilement, en mettant l’accent sur une réévaluation fréquente du travail de projet.

Dans l’enquête Econsultancy and Marketing Week, lorsque les répondants ont été invités à décrire une innovation spécifique dans leur organisation au cours des dernières semaines, certaines réponses ont mis en évidence, quoique vaguement, un besoin nouveau et urgent de travailler de manière plus agile:

«Processus décisionnels plus rapides avec de plus petits groupes»

“Tout est plus rapide, plus clair, plus simple, plus honnête.”

“Accent accru sur le nécessaire uniquement”

Où cette façon de travailler pourrait-elle être nouvellement vitale? Eh bien, en plus d’évaluer rapidement les modifications apportées à la messagerie, 55% des répondants des grandes organisations ont déclaré que le «passage en ligne a révélé des lacunes dans notre expérience client». Cela signifie que les spécialistes du marketing prospéreront s’ils peuvent travailler facilement et rapidement avec des spécialistes numériques tels que des experts en conception de services, des équipes de développement, des spécialistes UX, des experts en conversion, des concepteurs de contenu et des SEO. Et tout cela avec la bénédiction de la direction.

Les spécialistes du marketing ont-ils une base de connaissances suffisamment large pour pouvoir travailler de cette manière?

En outre, la justification de l’automatisation devient encore plus forte, tempérée par la nécessité de montrer des résultats. Les efforts de personnalisation, par exemple, doivent être mesurés impitoyablement et ne doivent être poursuivis que lorsqu’ils ont un impact rapide sur le résultat net – plus de poursuite noble du marketing personnalisé si le retour sur investissement n’est pas prouvé. Comme ce répondant a écrit «se concentrer uniquement sur le nécessaire».

Une note de prudence, cependant, sur le fait de retrousser vos manches et de vous y mettre – les répondants ont été invités à dire comment ils caractériseraient leur prise de décision dans plusieurs domaines, des décisions financières à la messagerie de la marque. Un énorme 27% des répondants des grandes organisations ont déclaré que les changements dans l’expérience client étaient «principalement instinctifs».

L’impératif peut être là pour se recentrer et même se recycler en numérique, mais aller trop vite à vos risques et périls. Comme l’écrivait Ashley Friedlein, fondatrice d’Econsultancy, au début de l’année à propos de la technologie humaine, «le mantra de la dernière décennie était« aller vite et casser les choses ». Peut-être que maintenant nous devons travailler ensemble et réparer les choses? »

Une note positive pour terminer – 30% des répondants des grandes organisations se sentent plus valorisés que la normale (contre seulement 13% qui se sentent moins valorisés). C’est peut-être l’indicateur le plus sûr que les spécialistes du marketing ont plus de travail que jamais.