Un projet avec blockchain en Espagne obtient la deuxième place dans le programme de l’Union européenne

Une proposition conçue et construite sur le réseau Ethereum, pour la création de contrats intelligents en quelques secondes, a été retenue lors de la première édition du programme d’accélération Blockchers; une initiative qui vise à promouvoir les projets liés à la technologie comptable distribuée (DLT). La solution appelée Insurechain, par la startup espagnole ChangeTheBlock, a pris la deuxième place lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Francfort, en Allemagne.

En 2019, lors de la première phase du concours, l’initiative a été sélectionnée par Blockchers, dans le cadre du plan Horizon 2020 promu par l’Union européenne pour recevoir un financement initial. Une fois cette étape terminée, le Le projet est passé à une phase d’immersion et une autre d’application pour contester la première place, qu’Eternitrace a obtenue à cette occasion., une plateforme de traçabilité et de logistique présentée par la société belge Block 0.

Le projet, selon les conditions du concours, a reçu une contribution initiale de 3 000 euros, mais après avoir atteint la deuxième place, la startup a gagné 13 000 euros supplémentaires pour continuer à développer sa proposition. La première place a obtenu 17 000 euros en guise de prix.

Dans une précédente interview avec CriptoNoticias, Alan Draguilow, PDG de ChangeTheBlock, a expliqué qu’Insurechain est une plateforme pour créer, éditer et gérer des contrats intelligents sans avoir besoin de connaître le code de programmation, via une plateforme web. La plateforme est conçue pour que les départements et les cabinets d’avocats puissent utiliser des contrats intelligents sans consacrer de ressources, de formation et de temps au développement informatique.

La validation de la chaîne d’assurance a été effectuée par le cabinet d’avocats Pinsent Masons qui, avec une équipe spécialisée, a certifié le fonctionnement de la plateforme. Dans un communiqué, cité par les médias espagnols, la société a remercié les organisateurs et les passionnés qui ont participé au développement:

“Nous sommes très reconnaissants au programme Blockchers et en particulier à notre partenaire Pinsent Masons, de nous avoir fait confiance et de nous avoir accompagnés pour obtenir cette reconnaissance européenne”, a déclaré ChangeTheBlock.

Insurechain permet de simplifier le processus de génération d’un contrat intelligent en remplissant un formulaire. À l’issue de ce processus, le système génère un document au format PDF, ce qui équivaut à un contrat traditionnel.

N’oubliez pas que les contrats intelligents sont écrits en langage informatique ou en lignes de code programmables, qui sont exécutés automatiquement une fois les conditions établies remplies. L’innovation d’Insurechain est que ce processus est intégré, car en remplissant le formulaire avec les données requises, le contrat intelligent est établi en même temps.