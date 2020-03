Un projet de loi parlementaire introduit pour une meilleure protection des employés de magasin contre les abus

Une demande d’accès à l’information de la coopérative a révélé que deux incidents sur trois signalés dans ses magasins n’entraînent pas la présence de la police.

// Le député d’Alex Norris demande à la Chambre des communes d’allouer du temps pour créer une nouvelle législation pour protéger les travailleurs des magasins

// Suit une enquête de l’industrie qui a révélé que les incidents sont passés à plus de 400 par jour

// Le projet de loi de Norris propose de considérer certaines infractions de violence comme «aggravées» si elles sont dirigées contre le personnel de l’atelier

Une campagne est en cours d’élaboration pour une législation visant à protéger les travailleurs des magasins de vente au détail contre les niveaux croissants de violence, d’abus et d’agressions.

Le député travailliste Alex Norris demande à la Chambre des communes d’allouer du temps pour créer une nouvelle loi afin de protéger les travailleurs des magasins en présentant aujourd’hui un projet de loi d’initiative parlementaire – Projet de loi sur les voies de fait contre les travailleurs du commerce de détail (infractions) après qu’une enquête de l’industrie a révélé que les incidents ont augmenté jusqu’à plus de 400 par jour.

Le projet de loi de Norris propose de faire de certains délits de violence – tels que des blessures malveillantes, des lésions corporelles graves ou réelles et des voies de fait simples – des actes “aggravés” s’ils sont dirigés contre un membre du personnel de l’atelier.

S’il est donné son feu vert, le projet de loi pourrait alors entraîner des peines plus sévères en cas de condamnation.

La coopérative a déclaré que ses dernières données montraient une multiplication par quatre des incidents violents et des abus dans ses magasins depuis 2017, et au cours des 60 premiers jours de cette année, 100 employés étaient confrontés à des abus chaque jour, avec 12 attaques violentes.

«Je suis choqué par le niveau d’abus et de violence que subissent chaque jour les travailleurs des magasins, et je le constate dans ma propre circonscription (Nottingham North), où dans ma coopérative locale un membre du personnel a été frappé par une bouteille en verre. Mon projet de loi demande que les travailleurs du commerce de détail bénéficient d’une protection supplémentaire pour deux raisons », a déclaré Norris.

«Premièrement, par principe, si nous donnons aux travailleurs des magasins la responsabilité de faire respecter la loi sur les ventes d’une gamme de produits qui, selon le Parlement, ne peut être vendue qu’aux personnes au-dessus d’un certain âge, les travailleurs des magasins devraient bénéficier d’une protection lorsqu’ils transportent ces fonctions publiques.

«Deuxièmement, le projet de loi appelle à une réinitialisation de la société. Avec un message très clair envoyé que cela ne fait pas partie du travail pour les travailleurs d’atelier de subir des abus et de la violence et que le Parlement établit une nouvelle attente en légiférant pour ce qui est acceptable et, la police a donné les ressources pour mettre en œuvre cette nouvelle législation. »

Le chef de la direction de Co-op Food, Jo Whitfield, a déclaré: «Les employés des magasins méritent d’aller travailler tous les jours en toute sécurité, sachant qu’ils ne seront pas attaqués ou ne se sentiront pas en sécurité.

«En tant qu’organisation communautaire, nous voyons l’impact des problèmes sociaux dans nos magasins, le niveau de violence et d’abus est sans précédent et ne peut pas continuer.

«Nous savons que la violence et le crime sont bien plus que des statistiques. Cela a de réels impacts sur la vie des gens. “

Whitfield a déclaré que des centaines de coopératives avaient donné des détails sur les incidents au ministère de l’Intérieur, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de réponse.

Paddy Lillis, secrétaire générale du syndicat des travailleurs Usdaw, a déclaré: «La vie dans l’atelier peut être difficile pour de nombreux travailleurs et il reste encore beaucoup à faire pour les protéger.

«Nous avons lancé notre campagne Freedom from Fear face aux inquiétudes croissantes des employés de vente au détail concernant la violence, les menaces et les abus.

«La campagne travaille avec les employeurs pour promouvoir le respect et rendre les magasins plus sûrs pour le personnel et je suis ravi que la coopérative ait soutenu cette campagne si vigoureusement.

«Il est grand temps que le gouvernement agisse en prévoyant des sanctions appropriées pour ceux qui agressent les travailleurs – une loi autonome simple qui est largement reconnue et comprise par le public, la police, le CPS, le pouvoir judiciaire et, surtout, les criminels.»

