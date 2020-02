Un propriétaire sur sept au Royaume-Uni cherche à élargir ses portefeuilles de location-vente

Le secteur des achats en location se professionnalise alors que de plus en plus de propriétaires cherchent à augmenter leur portefeuille, avec un recentrage sur les hotspots d’investissement immobilier.

Le prêteur spécialisé Precise Mortgages a révélé des recherches mettant en évidence les plans d’acquisition des propriétaires britanniques pour 2020. Un propriétaire sur sept prévoit d’étendre son portefeuille au cours des 12 prochains mois, montrant que certains propriétaires cherchent à acheter des propriétés supplémentaires malgré les récents changements fiscaux et réglementaires.

Le nord-ouest devrait être la région la plus occupée pour les propriétaires, car plus d’un propriétaire sur cinq prévoit d’acheter dans ce domaine au cours de la prochaine année. Le sud-est et le Yorkshire & The Humber ont suivi avec 16% des propriétaires à la recherche de nouvelles propriétés dans ces régions.

Alan Cleary, directeur général de Precise Mortgages, a déclaré: «La professionnalisation croissante du marché de la location signifie que les propriétaires sont de plus en plus concentrés et sélectifs sur l’endroit où ils achètent des propriétés et la façon dont ils financent leurs achats.»

«Les récentes baisses de taux sur le marché des achats en location mettent en évidence les possibilités d’augmenter les portefeuilles et la rentabilité, ainsi que la nécessité de l’avis d’experts des courtiers, en particulier chez les propriétaires disposant de portefeuilles plus importants.»

Le Nord-Ouest devient un haut lieu de l’investissement

Le nord-ouest, en particulier Manchester et Liverpool, abrite des rendements locatifs élevés et une forte demande locative. De plus, la région devrait connaître l’augmentation la plus importante des prix de l’immobilier au cours des cinq prochaines années avec de nouveaux investissements et développements passionnants dans le pipeline.

Il y a aussi des villes plus petites dans le nord-ouest qui connaissent une forte croissance, comme Preston et Bolton. Avec un accès facile à Manchester et des milliards de livres de projets de régénération, les deux villes renforcent encore la région en tant que haut lieu d’investissement immobilier.

Hypothèques à louer

La recherche de Precise Mortgages a également révélé que 68% des propriétaires et des investisseurs qui cherchent à étendre leur portefeuille envisagent de financer leur prochain investissement avec une hypothèque à la location. Et 18% s’attendent à libérer des capitaux propres des propriétés existantes, ce qui est le plus courant parmi les propriétaires de 11 propriétés et plus.

Une autre étude récente a montré que le secteur des prêts hypothécaires à l’achat a été stimulé par la baisse des taux hypothécaires au cours des derniers mois. Les courtiers s’attendent à ce que le marché devienne encore plus concurrentiel, car un prêteur hypothécaire sur cinq devrait lancer davantage de contrats d’achat-vente cette année.

Professionnalisation du secteur du rachat

Avec 176 règles et réglementations en vigueur pour les propriétaires, le secteur de la location-vente a été en partie contraint de se professionnaliser, en particulier pour les propriétaires qui souhaitent gérer leurs propres propriétés. À mesure que de nouveaux changements entrent en jeu, il devient de plus en plus difficile pour les propriétaires de considérer l’achat-location comme un simple passe-temps.

Plus de propriétaires que jamais commencent à acheter des propriétés pour leur portefeuille par le biais de sociétés anonymes, qui peuvent fournir des taux d’imposition favorables. Cela montre que de plus en plus de propriétaires envisagent leurs investissements immobiliers comme une activité à temps plein, et le secteur des achats devrait continuer de montrer des signes de professionnalisation.