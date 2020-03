Un rapport prédit que les milléniaux investiront près de mille milliards de dollars dans le bitcoin

L’énorme transfert d’argent hérité que la génération des baby-boomers (né dans les années 1950) laissera à la génération du millénaire ou du millénaire (né entre 1981 et 1996) pourrait amener cette dernière à faire augmenter le prix du bitcoin de manière exponentielle en les prochaines années.

La maison d’échange Kraken rapporte, dans une étude récente intitulée “Comment le grand transfert de richesse alimentera la grande adoption du bitcoin”, qu’aux États-Unis la génération Y pourrait investir environ 971 000 millions de dollars en bitcoins au cours des 25 prochaines années, sur la base de quelque 70 000 millions de dollars d’héritage qui seraient transférés de la génération des baby-boomers.

Le chiffre est proche de ce qu’une autre étude récente de la firme Coldwell Banker indique, qui prévoit également que les milléniaux recevront jusqu’à 68 milliards de dollars en héritage au cours des 25 prochaines années, ce qui les fera être l’un des groupes sociaux les plus riches, malgré une croissance dans une période de turbulences au cours de laquelle diverses récessions économiques mondiales ont été observées.

À cet égard, dans une publication sur son blog d’entreprise, Kraken déclare que, si cette entrée d’argent est effectuée, le prix implicite du BTC pourrait être de 350 000 USD d’ici 2044. Il ajoute que même lorsque les projections précédentes sont insuffisantes, sans 1% du l’argent des milléniaux et des X, le prix du BTC pourrait atteindre 70 000 USD à cette date.

Cela s’explique, en mentionnant une étude de Blockchain Capital, que d’ici 2019, 42% des participants à une enquête (entre 18 et 34 ans) ont déclaré qui sont très susceptibles d’acheter du bitcoin au cours des 5 prochaines années. Une déclaration faite par seulement 8% de ceux qui avaient 65 ans.

En ce sens, une autre étude de la firme Charles Schwab a montré que la société Grayscale Bitcoin Trust était classée numéro 5 dans le classement des sociétés dont les actions sont les plus achetées par les milléniaux. Les entreprises incluent d’autres comme Facebook, Netflix, Disney, Tesla, Alibaba et Apple.

En outre, une enquête réalisée par YouGov, une société internationale d’études de marché et d’analyse de données sur Internet, a révélé que 55% de la génération Y et 44% des personnes de la génération X (né entre 1961 et 1979) connaissent une certaine forme de crypto-monnaie et pensent qu’elles seront largement acceptées comme moyen de paiement d’ici 2030.

Parmi les raisons pour lesquelles les milléniaux sont plus susceptibles d’adopter le bitcoin, Kraken cite que cette génération opte pour la transparence et la mobilité, est un amateur de technologie, aime partager des informations collectivement et se méfie des entités bancaires.

De son côté, la génération X est encline à acheter du BTC car elle a grandi entourée d’ordinateurs; Ils se méfient également des banques, ils ne se considèrent pas comme «conservateurs» et apprécient l’indépendance personnelle que les outils technologiques peuvent apporter.

Ensemble, ces générations entraîneraient le prix et la capitalisation du bitcoin à des niveaux inhabituels, qui selon Kraken sera reconnu par les générations futures comme “la grande adoption du bitcoin”. Avec un titre similaire, ils se réfèrent au transfert d’argent entre les générations qui se produira au cours des 25 prochaines années

“Cette croissance pourrait entraîner un changement plus important dans les tendances d’investissement financier et le bitcoin se distingue comme la crypto-monnaie que cet investissement prendrait alors que cet argent est transféré à des générations dont les expériences et les attentes sont plus alignées avec ses caractéristiques fondamentales”, a déclaré Kraken.

Ils garantissent également que le bitcoin reste est considéré par beaucoup comme un outil très compliqué à utiliser, mais la courbe d’adoption (en fonction du nombre de portefeuilles existants) est plus accélérée que l’adoption d’Internet, de sorte que son développement technologique s’améliorera progressivement et ne posera pas de problèmes d’adoption.

Le rapport conclut que les croyances sont en train de se rafraîchir, de génération en génération, et les nouvelles idées, même si elles peuvent sembler très avancées pour les générations précédentes, peuvent être d’importants agents de changement dans l’adoption des nouvelles technologies.

Par conséquent, compte tenu de la courbe d’adoption technologique des temps précédents, de la croissance des crypto-monnaies ces dernières années et des intérêts des nouvelles générations, le bitcoin gagnera en reconnaissance et en acceptation.